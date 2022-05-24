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Af Örgütü'nün raporuna göre, korona kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında idam cezaları arttı
Af Örgütü'nün raporuna göre, korona kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında idam cezaları arttıFotoğraf: picture alliance/Wolfram Steinberg
PolitikaKüresel

Af Örgütü: Dünyada idam edilenlerin sayısı yüzde 20 arttı

4 saat önce

Af Örgütü'nün raporuna göre geçen yıl 18 ülkede en az 579 kişi idam edildi. İdam verilerini açıklamayan Çin’de ise bu sayının binleri aştığı tahmin ediliyor.

https://www.dw.com/tr/af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BC-d%C3%BCnyada-idam-edilenlerin-say%C4%B1s%C4%B1-y%C3%BCzde-20-artt%C4%B1/a-61910447

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan 2021 İdam Raporu'na göre 2021 yılında en az 18 ülkede 579 kişi idam edildi. Raporda, 2021 yılında infaz edilen idam cezalarının bir önceki yıl olan 2020'ye kıyasla yüzde 20 arttığına vurgu yapıldı. İnfaz edilen idam cezalarının bir önceki yıl korona pandemisi nedeniyle düşüş göstererek, son zamanların en düşük seviyesi olan 483'e gerilediği belirtildi. 

Salı günü Berlin'de açıklanan raporda, tespit edilen idam vakalarının, verilere tam olarak ulaşmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü raporuna göre, infazların çoğu Çin'de gerçekleştirildi. Raporda, Çin hükümetinin idam cezaları ile ilgili verileri devlet sırrı olarak değerlendirdiği ve infaz sayılarını açıklamadığı belirtilirken, bu ülkede binlerce kişinin idam cezasının infaz edildiği varsayımında bulunuldu.

Raporda ayrıca Kuzey Kore ve Vietnam'da da infaz edilen idam cezaları ile ilgili veri eksikliği ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen açıklamalar nedeniyle kesin rakamlara ulaşılamadığına işaret edildi.

Bilinen ülkeler ve sayılar

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Çin dışında, bilinen en fazla infaz şu ülkelerde gerçekleştirildi:

İran: 314

Mısır: 83

Suudi Arabistan: 65

Suriye: 24

Dünya çapındaki artış, özellikle İran'daki uyuşturucu suçlarından dolayı infaz edilenlerin sayısındaki yükselişten kaynaklanıyor. Suudi Arabistan'da da infaz sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıktı.

İdam uygulayan ülke sayısı azaldı

Uluslararası Af Örgütü idam sayılarındaki artışa karşın, ölüm cezalarının kaldırılması yönünde uluslararası eğilimin devam ettiğini belirtti. Geçen yıl Sierra Leone, Kazakistan ve Papua Yeni Gine idam cezalarını kaldırılmak için harekete geçti.

Raporda geçen yıl, 18 ülkede infazların gerçekleştirildiğine vurgu yapılırken, bu sayının istatistiklerin tutulmaya başlamasından bu yana tespit edilen en düşük ülke sayısını ortaya koyduğu kaydedildi.

Ayrıca raporda idam cezalarının uygulanma yöntemleri ile ilgili bilgilere de yer verildi. Buna göre idamlar ağırlıklı olarak baş kesme, asma, zehirli iğne enjekte etme ve silahla vurma şeklinde yapılıyor.

İdam edilenlerin yaklaşık dörtte birinin kadın olduğu bilgisi re rapora yer aldı.

KNA,epd/TY,JD

 

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