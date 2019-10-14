 AEK′dan Türk hentbolcuya asker selamı cezası | SPOR | DW | 18.11.2019

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SPOR

AEK'dan Türk hentbolcuya asker selamı cezası

Yunanistan spor kulüplerinden AEK, bir maç sonrasında asker selamı veren milli hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu.

Yunus Özmusul

Yunus Özmusul

Yunanistan spor kulubü AEK, Türkiye ile Belçika arasında Ekim ayında oynanan milli maç sonrasında asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un (30) sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı. AEK hentbol takımının internet sayfasında Pazar günü yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul’u davranışı nedeniyle derhal takımdan çıkartmıştır."

AEK sporcuya sözleşmesinin feshedildiğini sözlü olarak bildirmişti. Özmusul DHA'ya yaptığı açıklamada kulübün kararının "yoğun taraftar baskısından kaynaklı olduğunu" söylemiş "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti.

Milli hentbolcu Yunus Özmusul, Türkiye A Milli Hentbol Takımı’nın Belçika ile 27 Ekim tarihinde yaptığı 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçı sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vermişti. Olimpiakos'un formasını giyen Dursun Ali Tınkır'ın da asker selamı vermesi Yunanistan'da tepki çekmişti.

UEFA soruşturma başlatmıştı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Ekim ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Arnavutluk'la karşılaşan Türk milli futbol takımının 1-0 kazandığı müsabakada, atılan golün ardından futbolcular tarafından verilen asker selamı nedeni ile soruşturma başlatma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım ayında konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullanmıştı. "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek, çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur" diyen Erdoğan UEFA soruşturmasına ilişkin "Türkiye olarak, UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" demişti.

SID, DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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