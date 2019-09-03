Adrian Darya 1 nerede?

İngiltere tarafından Cebelitarık'ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait "Adrian Darya 1" isimli petrol tankerinden sinyal alınamıyor.

Son olarak Pazartesi akşamı Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ile Suriye arasında olduğu tespit edilen geminin sinyal vericisini kapattığı düşünülüyor.

Tanker, Avrupa Birliği'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara karşı gelerek Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesi ile 4 Temmuz'da İngiltere donanması tarafından Cebelitarık açıklarında alıkonularak limana demir atmaya zorlanmıştı.

Londra ile Tahran arasında diplomatik bir krize neden olan bu adımdan iki hafta sonra da İran bir İngiliz tankerine, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle el koymuştu.

ABD'den Akdeniz ülkelerine baskı

"Adrian Darya 1", İran'ın İngiltere'ye verdiği, tankerdeki petrolün Suriye'de boşaltılmayacağı taahhüdü üzerine 15 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

Ancak tankeri serbest bırakma kararını eleştiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), aralarında Türkiye ve Yunanistan'ın da olduğu ülkelere çağrıda bulunarak, "Adrian Darya 1"in limanlara yanaşmasına izin verilmemesini talep etti.

Washington ilgili mesajında, bu tankere yapılacak her türlü yardımın, terör örgütüne destek kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. ABD, "Adrian Darya 1"in terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu düşünüyor.

19 gündür Akdeniz'de seyreden ve üç kez rota değiştiren tankerin içindeki petrolü açık denizde başka bir tankere aktarabileceği belirtiliyor.

Reuters,dpa / ET,GA

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