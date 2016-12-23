 Adnan Oktar ve grubuna beş ilde operasyon | TÜRKİYE | DW | 11.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Adnan Oktar ve grubuna beş ilde operasyon

Türkiye’de Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik beş ilde 235 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı belirtiliyor.

Video izle 57:47
Şimdi canlı
57:47 dk

Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu İrfan Bozan

Türkiye'de kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Türk medyasına yansıyan haberlerde, İstanbul merkezli olarak beş ilde başlatılan operasyonda Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Adnan Oktar Suç Örgütü” ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre, Adnan Oktar ve müritlerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor. 

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu İrfan Bozan  

Benzer içerik

Partei für Frieden und Demokratie BDP in der Türkei

İstanbul Emniyeti'nden Buldan açıklaması 23.12.2016

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan'ın gözaltına alındığı yönündeki haberleri reddetti. Buldan ise "Gözaltına alınıp adliyeye getirildim" dedi.

Istanbul Sicherheitskräfte am Polizeihauptquartier

İstanbul'da lav silahıyla saldırılar düzenlendi 20.01.2017

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırının ardından AKP İstanbul İl Başkanlığına lav silahı ile saldırı düzenlendi.

Türkei Hungerstreik Nuriye Gülmen & Semih Özakca, Archivbild

"İşimizi verin açlık grevini bırakalım" 28.09.2017

Cezaevi hastanesinde açlık grevine devam eden eğitimcilerden Semih Özakça tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna geldi. Özakça, "İşimizi verin açlık grevini bırakalım" dedi. Nuriye Gülmen ise duruşmaya getirilmedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Präsident Recep Tayip Erdogan vor Vereidigung (picture-alliance/AA/E. Aydin)

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dönemi başlıyor

Türkiye'nin geniş yetkilerle donatılmış ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnamelerle artık istediği yasal düzenlemeyi yapma yetkisine sahip. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre bu durum OHAL'i kalıcı hale getirecek. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 