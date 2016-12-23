Adnan Oktar gözaltına alındı, mal varlığına el konuldu

Türkiye’de kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak bu sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dört ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberinde soruşturma kapsamında 235 şüphelinin mal varlığına el konduğu, şirket, dernek ve vakıflara kayyum atandığı belirtildi. Haberde, operasyon kapsamında Adnan Oktar’ın da Çengelköy'deki villasında gözaltına alındığı aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgüt lideri Adnan Oktar kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Şüphelilerin yakalanma işlemleri devam etmektedir” denildi.

Yöneltilen suçlamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında “Adnan Oktar Suç Örgütü” ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre, Adnan Oktar ve grup üyelerine “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.

DW/JD,BÖ

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