Adliye saldırısı: 90 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen silahlı saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılık talimatı doğrultusunda yürütülen ilgili soruşturma kapsamında 25 ayrı eve de operasyon düzenlendiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da daha önce, adliyede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve başsavcı vekillerinden olayla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunmuştu. Bakan Yerlikaya, "Teröristler D blok önündeki görevli polis memurlarımız tarafından GBT yapmak için durdurulmuş, ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış, ardından da silahla ateş etmeye başlamıştır. Buradaki bir polisimiz maalesef yaralanmıştır. Teröristler Çağlayan Adliyesi C blok istikametine doğru koşmuş, burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hâle getirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı:

Bir vatandaş hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıda yaralanan vatandaşlardan birinin hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. Yerlikaya, saldırıda yaralanan üç polis memuru ve üç vatandaşın ise tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

"Son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulunan Yerlikaya, "İstanbul Emniyetimiz bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı ve operasyonlarımız devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, öldürülen E.Y. ve P.B adlı saldırganların DHKP-C üyesi olduklarını duyurmuştu.

DW,DHA / CÖ,ET

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