 Adli tıp uzmanı: Rabia Naz yüksekten atlamış olamaz | TÜRKİYE | DW | 12.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Adli tıp uzmanı: Rabia Naz yüksekten atlamış olamaz

Şüpheli çocuk ölümlerini araştıran meclis komisyonunda Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin olarak adli tıp uzmanları dinlendi. Adli tıp uzmanı Tümer, bu vaka “Yüksekten atlama değil” dedi.

Rabia Naz Vatan

Rabia Naz Vatan

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu, Giresun’un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu uzmanlarının görüşlerini dinledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın talebi üzerine rapor hazırladıklarını belirterek, kızın vücudunun çeşitli bölgelerinde kemik kırıkları, bacak ve kollarında sıyrıklar ile iç kanaması bulunduğunu kaydetti.

Tümer, Adli Tıp Kurumu Trabzon Hastanesi’nin otopsi raporunda da kendilerinin hazırladığı raporda da kırıkların önemli rol oynadığını söyledi. Yüksekten atlama ve trafik kazasında benzer kırıkların oluşabileceğini vurgulayan Tümer, “Bu olayda kemik kırıklarına bakarak ‘bu bir trafik kazası mı’ ‘yüksekten düşme mi’ ayrım yapamıyorum” dedi.

Ancak adli tıpta ‘yüksekten düşme’ ve ‘yüksekten atlama’nın farklı terimler olduğunu vurgulayan Tümer, “Yüksekten atlama için enerji gerekir. Bu vaka kesinlikle yüksekten atlama değil” şeklinde konuştu. Tümer, savcının da adli tahkikat ile bunu tespit ettirdiğini sözlerine ekleyerek, “Yüksekten atlama kesinlikle olamaz” dedi.

Adli Tıp Kurumu raporuna eleştiri

“Hacettepe Üniversitesi olarak raporumuzda bu ölümün trafik kazası nedeniyle olabileceğini yazdık” ifadelerini kullanan Tümer, Adli Tıp Kurumu uzmanlarının ölümün yüksekten düşme nedeniyle gerçekleştiği yönündeki raporunu eleştirdi ve söz konusu raporun tekrar gözden geçirilmesini önerdi.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Tümer, Rabia Naz’ın kaldırıldığı hastanede yapılan işlemler konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığını belirtti. Tümer, Rabia Naz Vatan’ın mezarının açılması ile ilgili soruyu, “Mezarın açılması çok büyük beklentilerle yapılan bir iş ve sonucunda da hiçbir şey çıkmayabilir. Ama Türkiye'nin gündemine oturmuş bu olayda yarın ‘keşke yapılsaydı’ dememek için açılabilir, inceleme yapılabilir. Bu, küçücük bir soru işaretine bile cevap verecekse yapılabilir. Buna savcı karar vermeli” sözleriyle yanıtladı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de evlerinin önünde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Ancak baba Şaban Vatan kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü savunuyor. Vatan, kızının ölümüne neden olan aracı, Eynesil ilçesinin AKP’li eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor.

Video izle 57:21

Rabia Naz'ın babasından "Mavi Balina" iddiasına yanıt

DHA,DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler serbest

Giresun'da, geçen yıl şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın gözaltına alınan babası Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (14.11.2019)  

Rabia Naz soruşturmasında erişim yasağı

Giresun'daki 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dosyaya erişim yasağı kararı getirildi. Ailenin avukatı, karar için "Demek ki dosya ciddi anlamda cinayet şüphelerini içerir hale geldi" dedi. (26.04.2019)  

Rabia Naz'ın babasının adalet arayışı

11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın intihar değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanan baba Şaban Vatan, mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılacak. Vatan, “Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok” diyor. (22.03.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Rabia Naz'ın babasından "Mavi Balina" iddiasına yanıt  

Benzer içerik

Türkei Ermittlungen über den Tod von Rabia Naz Vatan

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan karakola götürüldü 14.11.2019

Giresun'da, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Türkei, Rabia Naz Vatan

Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler serbest 14.11.2019

Giresun'da, geçen yıl şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın gözaltına alınan babası Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkei Ermittlungen über den Tod von Rabia Naz Vatan

Giresun Valiliği gözaltı gerekçesini açıkladı 14.11.2019

Giresun Valiliği, geçen yıl şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve olay yerine giden gazetecilerin, görgü tanığını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıklarını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BirGün ve Evrensel'den Basın İlan Kurumu'na tepki

BirGün ve Evrensel gazeteleri, Basın İlan Kurumu’nun "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" ya da "haber başlıkları" gerekçesiyle iki gazeteye ilan ve reklam akışını durdurmasına tepki gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  