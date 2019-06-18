 Adil Demirci′ye Demokrasiye Hizmet ödülü | ALMANYA | DW | 21.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Adil Demirci'ye Demokrasiye Hizmet ödülü

Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Adil Demirci, Köln Belediyesi tarafından "Demokrasiye Hizmet" ödülüne layık görüldü.

Adil Demirci hakkındaki dava devam ediyor

Adil Demirci hakkındaki dava devam ediyor

Türkiye'de "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker tarafından Demokrasiye Hizmet ödülüne layık görüldü.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker

Reker, Köln Belediyesi'nde düzenlenen törende Demirci'ye atfen "Siz sadece bir kurban değilsiniz, aynı zamanda Avrupa değerlerinin boyun eğmeden yanında olan bir kişisiniz" şeklinde konuştu. Reker, "haksız bir suçlama ile yargılanmanın ve iyi bir sona inancı kaybetmemenin ne kadar zor bir durum olduğunu tahayyül bile edemediğini" de sözlerine ekledi.

Demirci de tutukluluğu sırasında Almanya'dan dayanışma gösteren sayısız destekçisi olduğunu belirterek onlara teşekkür etti. Türkiye'de haksız yere tutuklanan diğer kişiler için de dayanışmanın devam etmesi çağrısında bulunan Demirci, şu anda kendisinin bir yandan da günlük hayatına devam etmeye çalıştığını söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Adil Demirci, terör suçlamasıyla tutuklanmış ve yargılandığı davanın Şubat ayında görülen duruşmasında tahliye edilmişti. Türkiye'de tutuksuz yargılanmaya devam eden Demirci, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasından sonra geçen Haziran ayında da Almanya'ya dönmüştü.

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Adil Demirci'nin 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Demirci ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

dpa,HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Adil Demirci Almanya'ya döndü

Türkiye'de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci annesinin cenaze törenine katılmak için dün akşam Almanya'ya döndü. (18.06.2019)  

Alman vatandaşının Türkiye'den çıkış yasağı kaldırıldı

Türkiye'de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü'nün yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. (17.02.2019)  

Demirci: Suç işlemiş olsam Türkiye'ye gitmezdim

Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla cezaevinde bulunan Alman vatandaşı Adil Demirci DW Türkçe'ye konuştu. Demirci, hakkındaki suçlamaya yönelik tek dayanağın katıldığı cenaze törenleri olduğunu belirtti. (17.12.2018)  

Terör suçlaması: Türkiye'de tutuklu Almanlar

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman ve Türk vatandaşı Adil Demirci'nin tutukluluğu sürüyor. Türkiye'de en az dört Alman vatandaşı daha siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunuyor. (23.11.2018)  

Benzer içerik

Screenshot Twitter Mesale Tolu zu Verhaftung Adil Demirci

Adil Demirci Almanya'ya döndü 18.06.2019

Türkiye'de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci annesinin cenaze törenine katılmak için dün akşam Almanya'ya döndü.

Symbolbild Justitia Justizia

Alman mahkemesi “Türkiye güvenli değil” itirazını kabul etti 16.08.2019

Alman mahkemesi Yunanistan'a ve ardından Türkiye-AB mülteci mutabakatına göre Türkiye’ye geri gönderilmek istemeyen Suriyeli sığınmacının itirazını kabul etti. Karar mülteci mutabakatı hakkında soru işaretleri yarattı.

Deutschland Türkei

Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı 16.08.2019

Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye’ye toplamda 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdi. Muhalefetteki Sol Parti ise tepkili.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Almanya’da nüfusun yaklaşık dörtte birini göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülkede yaşayan 20 milyondan fazla göçmen kökenlinin yarısı Alman vatandaşlığına sahip.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  