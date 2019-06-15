Adil Demirci Almanya'ya döndü

Türkiye'de "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci yurt dışına çıkış yasağının kalkması üzerine Çarşamba günü vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak için Almanya'ya geldi. Demirci'yi Köln/Bonn Havalimanı'nda ailesi ve arkadaşları karşıladı.

Adil Demirci'nin avukatları, kanser tedavisi gören Elif Demirci'nin durumunun ağırlaşması üzerine Nisan ayında müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuruda bulunmuş, Çarşamba günü Demirci'nin annesinin vefat etmesi üzerine bu başvuruyu yenilemişti. Mahkeme Demirci'nin başvurusunu kabul etmiş ancak bankaya 20 bin Türk Lirası kefalet yatırılmasına karar vermişti.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Adil Demirci, yaklaşık bir yıldır yargılandığı davanın Şubat ayında görülen ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Demirci hakkında mahkeme, İstanbul il sınırları dışına çıkış yasağı getirmişti. Mahkeme bu yasağı 15 Haziran'da kaldırdı. Adil Demirci'nin bir sonraki duruşması 15 Ekim 2019'da görülecek.

33 yaşındaki Adil Demirci, kanser hastası annesi Elif Demirci ile birlikte 2018 yılının Nisan ayında İstanbul'daki akrabalarını ziyaret etmek için Türkiye'ye gitmiş, burada Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra cezaevine konulmuştu.

İddianamede Adil Demirci'nin 2013-2015 yıllarında aralarında Kobani’de IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışırken ölenlerin de aralarında bulunduğu üç kişinin cenaze ya da anma törenlerine katıldığı belirtilerek, "örgüt üyesi olmak” ve "örgüt propagandası yapmak” suçlamaları yöneltiliyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Demirci'nin 22,5 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor.

dpa,DW/SSB, GA

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