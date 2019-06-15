 Adil Demirci Almanya′ya dönüyor | ALMANYA | DW | 17.06.2019

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ALMANYA

Adil Demirci Almanya'ya dönüyor

Türkiye'de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin annesinin cenaze törenine katılmak için bu akşam Almanya'ya dönmesi bekleniyor.

Screenshot Twitter Mesale Tolu zu Verhaftung Adil Demirci (Twitter@mesale_tolu)

Türkiye'de "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin yurt dışına çıkış yasağının kalkması üzerine Çarşamba günü vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak için Almanya'ya geleceği bildirildi. Demirci'nin Pazartesi akşamı geleceği belirtildi.

Adil Demirci'nin avukatları, kanser tedavisi gören Elif Demirci'nin durumunun ağırlaşması üzerine Nisan ayında müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuruda bulunmuş, Çarşamba günü Demirci'nin annesinin vefat etmesi üzerine bu başvuruyu yenilemişti. Mahkemenin Demirci'nin başvurusunu kabul ettiği ancak bankaya 20 bin Türk Lirası kefalet yatırmasını istediği aktarıldı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Adil Demirci, yaklaşık bir yıldır yargılandığı davanın Şubat ayında görülen ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Demirci hakkında mahkeme, İstanbul il sınırları dışına çıkış yasağı getirmişti. Mahkeme bu yasağı 15 Haziran'da kaldırdı. Adil Demirci'nin bir sonraki duruşması 15 Ekim 2019'da görülecek.

33 yaşındaki Adil Demirci, kanser hastası annesi Elif Demirci ile birlikte 2018 yılının Nisan ayında İstanbul'daki akrabalarını ziyaret etmek için Türkiye'ye gitmiş, burada Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra cezaevine konulmuştu.

İddianamede Adil Demirci'nin 2013-2015 yıllarında aralarında Kobani’de IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışırken ölenlerin de aralarında bulunduğu üç kişinin cenaze ya da anma törenlerine katıldığı belirtilerek, "örgüt üyesi olmak” ve "örgüt propagandası yapmak” suçlamaları yöneltiliyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Demirci'nin 22,5 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor.

dpa,DW/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Adil Demirci'nin yurt dışı yasağı kaldırıldı

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