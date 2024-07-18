Adaylığı tartışılan Biden'a COVID teşhisi kondu

Sağlığına dair endişelere rağmen bir dönem daha görevde kalmak için adaylıkta ısrar eden ABD Başkanı Joe Biden'a COVID teşhisi kondu. Biden salı günü verdiği bir mülakatta ancak doktorların "ciddi bir sağlık sorunu" olduğunu söylemesi halinde adaylığını yeniden düşünebileceğini söylemişti.

Teşhis konduğu sırada Biden seçim mitingi için Las Vegas'ta bulunuyordu. Kampanya etkinliklerini iptal etmek zorunda kalan Biden, Delaware'deki evine dönerek izolasyona girdi. Delaware'a gitmek üzere uçağa bindiği sırada maske takmadığı görülen Biden'a nasıl hissettiği soruldu, "iyi olduğu" yanıtını verdi. Hafif semptomlar gösterdiği açıklanan Biden, sosyal medya sitesi X'ten paylaştığı mesajda izolasyon süresince Başkanlık görevlerini aksatmadan evden sürdüreceğini de söyledi.

Biden'a 2022 yılında da koronavirüs teşhisi konmuştu.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın COVID aşılarının tam olduğunu, halihazırda Paxlovid adlı ilacı kullandığını ve görevlerini izolasyonda sürdürdüğünü söyledi. Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor ise Biden'ın burun akıntısı, öksürük ve halsizlik şikayetleri olduğunu aktardı.

Pelosi ve Schumer baskıyı artırdı

81 yaşındaki Biden'ı seçim kampanyalarını aksatmaya zorlayan COVID teşhisi partisi içinden gelen "çekil" baskısının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Washington Post ve New York Times gazetelerinin haberine göre Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri Chuck Schumer ile Hakeem Jeffries, Biden'a "adaylığının seçimi riske attığı" uyarısında bulundu.

Konunun basına yansımasının ardından Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, "Başkan her iki isme de partinin adayının kendisi olduğunu, kazanmayı ve sonrasında birlikte çalışmayı planladığını söyledi" açıklamasını yaptı.

Demokrat Partinin önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi Fotoğraf: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images

CNN televizyonu partinin önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin telefonla aradığını, Biden'a "kazanamayacağını, Demokratlara zarar verdiğini" söylediğini aktardı. Biden bu görüşmede Pelosi'ye yanıt olarak "anketlerin kendisini önde gösterdiğini" söyledi.

ABD Başkanı daha önce de "Kazanabilecek en iyi aday benim, anketler aksini söylemiyor" diyerek çekilmesi çağrılarını reddetmişti. Biden seçmenin onu desteklediğinde ısrar etse de haber ajansı Associated Press'de yer alan ankete göre Demokratların 3'te 2'si sağlık durumunu elverişsiz buluyor ve çekilmesini istiyor.

Bu arada Temsilciler Meclisinde Biden'ın adaylıktan vazgeçmesi için açıktan çağrı yapan Demokrat üye sayısı 20'ye çıktı.

Donald Trump ile 27 Haziran'da çıktığı televizyon münazarasındaki kötü performansı, Biden'ın adaylığının sorgulanmasına yol açmıştı. Cümlelerini tamamlamakta zorlanan, sık sık sahnede nerede olduğunun tam olarak farkında değilmiş gibi gözüken Biden karşısında Trump'ın zinde imajı, hafif yaralı kurtulduğu suikast girişiminin ardından daha da güçlendi.

AP,AFP,Reuters / MUK,BK

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