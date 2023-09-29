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Adana: Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon

29 Eylül 2023

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında 58 kişi gözaltına alındı.

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Fotoğraf: DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "imar yolsuzluğu" soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerde ve belediye binalarındaki aramaların sürdüğü bildirildi.

DHA/CÖ,EC

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