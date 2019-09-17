 Adana′da polis aracına saldırı: Beş yaralı | TÜRKİYE | DW | 25.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Adana'da polis aracına saldırı: Beş yaralı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde polis servis aracına düzenlenen saldırıda beş kişi yaralandı. Adana Cumhuriyet Savcısı "terör saldırısı" üzerinde durduklarını söyledi.

default

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldiği, patlamada biri polis beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis  aracına yönelik saldırının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından bilgi verdi.  

Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Sabah 07:00 sıralarında polis otobüsümüzün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz. İlk belirlemelere göre, biri polis olay yerinde bulunan vatandaşlarımız yaralandı... Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı" dedi. 

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Saldırıyla ilgili olarak Adana Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada dört vatandaşımız ve bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Saldırıda yaralananların tedavisi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

DHA/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Europa Migranten l weitere Flüchtlinge fliehen nach Griechenland

Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor 17.09.2019

AB-Türkiye mülteci mutabakatının 2016'da yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik kapasitesi olan kamplarda 26 bin sığınmacı kalıyor.

Syrien Region Manbidsch US und türkische Soldaten Patrouille

Türkiye ile ABD'den ikinci ortak devriye 24.09.2019

Türkiye ile NATO ortağı ABD Suriye'nin kuzeyinde ikinci kez ortak kara devriyesi gerçekleştirdi.

Griechenland Lesbos | Freiwillige helfen Flüchtlingen

Yunanistan’da Türkiye alarmı 20.09.2019

Türk kıyılarından Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısı Nisan’dan bu yana iki kat arttı. Artışa Türkiye’nin politika değişikliğinin neden olduğunu düşünen Yunanistan geçişlerin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Faik Öztrak, CHP (DHA)

Öztrak’tan IMF ile gizli görüşme iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti’li Durmuş Yılmaz ile bir otelde gizlice IMF Yetkilileri ile görüştükleri iddialarına yanıt verdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  