Adana'da polis aracına saldırı: Beş yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldiği, patlamada biri polis beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından bilgi verdi.

Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Sabah 07:00 sıralarında polis otobüsümüzün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz. İlk belirlemelere göre, biri polis olay yerinde bulunan vatandaşlarımız yaralandı... Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı" dedi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Saldırıyla ilgili olarak Adana Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada dört vatandaşımız ve bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Saldırıda yaralananların tedavisi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

DHA/SSB, HT

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