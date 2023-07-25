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Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

35 dakika önce

Bugün saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

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Sismograf
Fotoğraf: Ivan Damanik/ZUMA/picture alliance

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,7 kilometre derinlikte, 5.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Deprem nedeniyle telaşa kapılan vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı.

Deprem nedeniyle Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu kapandı. Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski iki binanın duvarları yıkıldı.

Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor.

İçişleri Bakanı: Can kaybı ihbarı gelmedi

Deprem nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar can kaybına ilişkin bir ihbarda bulunulmadığını belirtti.

Yerlikaya'nın mesajı şöyle: 

"Bugün saat 08.44’te Adana’mızın #Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

AFAD Başkanı Sezer ise depremden sonra yaptığı açıklamada "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" dedi.

DHA,ANKA/TY,EC

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