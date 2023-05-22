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14 Mayıs seçimleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adalet Partisi lideri Vecdet ÖzFotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek

25 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz "Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti. Öz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

"Demokrasinin devam etmesi için, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik. Toplantımızın sonunda sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı. Bu karar, oy birliğiyle çıkmıştır" diyen Öz, "Bu ülkede keşke Yunan kazansaydı diyenlerin tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Bu Atatürk'ün kurmuş olduğu laik cumhuriyet düzeniyle, kurulmaya çalışılan siyasal İslam rejimi arasındaki kavgadır" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda görevini yaptığını söyleyen Öz, ittifakın Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir hareket olduğunu söyledi. "Amacımız, Türkiye'nin Atatürk çizgisinde cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak, Kurutuluş Savaşı'nın yapılma sebeplerine uygun bir nizamın tekrar tesis edilmesiydi. Cumhuriyetin yıpranan değerlerini tekrar tesis etmekti" diyen Öz, "Sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu da vatandaşları 28 Mayıs'ta oy kullanmaya davet ederek "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, hepimizin malumu. Bir var olma veya yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye aydınlığa veya karanlığa sürüklenecek. Hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirine saygı duyan bir Türkiye… Hepimizin temel hedefi bu. Artık bu bir seçim olmasının ötesinde bu bir referanduma dönüşmüştür" dedi.

Öz Twitter hesabından iki gün önce yaptığı açıklamada partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı çıktığını ancak partinin resmi kararının Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ziyaret sonrasında kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti.

ANKA / EC, BK

 

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