Adalet Bakanlığına giden İmralı talebi ne aşamada?

Adalet Bakanlığının DEM Parti'nin Abdulah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya "makul bir süre" içinde yanıt vermesi bekleniyor. Bakanlığın DEM Partili üç isim üzerinde durduğu belirtiliyor.

Hükümet kaynaklarına göre DEM Parti'nin eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları'nın Abdullah Öcalan'la İmralı Cezaevi'nde görüşme talebine Adalet Bakanlığının "makul süre" içerisinde yanıt vermesi bekleniyor. Bakanlıkta başvuruya ilişkin sürecin işlediği ve görüşme talebine "olumlu" yanıt verileceği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da dün Meclis'te gazetecilerin soruları üzerine "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yüz yüze görüşmesi yönünde çağrı yapmasının ardından DEM Parti eş genel başkanları Adalet Bakanlığına başvurmuştu. Hatimoğulları ve Bakırhan imzası ile yapılan başvuruda, "İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denilmişti.

DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Fotoğraf: DHA

DEM Partili üç isim üzerinde duruluyor

Hükümet kaynakları, "makul süre" ile ne kast edildiği sorusuna ise "Ne çok kısa, alelacele ne de çok uzun. İsimler netleştirildiğinde karar verilecek" yanıtı verdi. Edinilen bilgiye göre yapılan müzakerelerde daha önce "devletin yürüttüğü süreçleri bilen ve o süreçlerde rol oynamış isimlere" izin verilmesi düşünülüyor.

Bu çerçevede mevcut başvuru yapan eş genel başkanlar Bakırhan ve Hatimoğlu yerine DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Van Milletvekili Pervin Buldan isimleri öne çıkıyor. Ancak bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil.

Önder, Sakık ve Buldan, 2013 yılında yürütülen çözüm sürecinde aktif rol alan isimler. 28 Şubat 2015 tarihinde "Dolmabahçe Mutabakatı"nın açıklandığı ve dönemin Başbakanlık ofisinde döneminde yapılan toplantıya hükümet, AKP ve MİT temsilcilerinin yanı sıra Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Önder ve Buldan, çözüm sürecinde oluşturulan ve Öcalan ile görüşmeleri gerçekleştiren İmralı heyetinde de de yer almıştı.

2013 yılında Öcalan ile görüşen heyette yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş Fotoğraf: AFP/Getty Images

DEM Parti: Önemli olan Öcalan'ın mesajıdır

DEM Parti kurmayları ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerin olduğunu doğrulayarak kendilerine kimlerin gideceğine dair bir bilgi gelmediğini, ancak tahminlerinin olduğunu vurguluyor. DEM Partili bir yetkili, "Önemli olan oraya kimin gideceğinden ziyade, Öcalan'ın ne mesaj vereceğidir. Bu noktaya odaklandığımız için isimler üzerinde 'izin verildi, verilmedi' tartışmasını doğru bulmuyoruz" yorumu yaptı.

DEM Parti'nin yanı sıra Avrupa'dan siyasetçilerin, sendikacıların ve gazetecilerin yer aldığı uluslararası bir heyet de Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığına dün resmi başvuru yaptı. Bu heyete ise kısa vadede bir izin verilmesinin beklenmediği kaydediliyor.

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