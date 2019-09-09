 Adalet Bakanı′ndan ″FETÖ″ suçlamalarına sert yanıt | TÜRKİYE | DW | 18.09.2019

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TÜRKİYE

Adalet Bakanı'ndan "FETÖ" suçlamalarına sert yanıt

Adalet Bakanı Gül, Sabah gazetesinde "FETÖ‘cüler yargıda kritik yerlere getiriliyor" iddiasında bulunan yazının ardından "FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün ders vermeye kalkışmasınlar" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda Gülen yapılanması mensuplarının bulunduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. Gül, bugün Ankara'da yaptığı bir konuşmada, "Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar. Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar, Türk yargısına töhmette bulunmaya kalkmasınlar" ifadelerini kullandı. Örgütün yargı, emniyet ve orduya sızdığını belirten Gül, "Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir ve bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi herkesi aynı çuvala koyarak değil sadece ve sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadır" dedi. Adalet Bakanı, "Pensilvanya’dan, vesayetçiden, darbeciden emir alanlar değil, anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var" diye konuştu.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör dünkü köşe yazısında Gülen yapılanması mensuplarının yargıda üst düzey görevlere atandığını iddia ederek, "Tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor” demişti. Güngör, "Yarın öbür gün şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa! O zaman kim, ne diyebilecek?” ifadesini kullanmıştı. Güngör, yazısında "Herkes sormayacak mı?... Hani Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Yargıyı FETÖ'den temizledik' demişti diye…” ifadelerine yer vermişti.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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