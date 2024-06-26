Adalet Bakanı Tunç'tan "etki ajanlığı" açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, kamuoyunda tartışmalara neden olan "etki ajanlığı" konusunda açıklama yaparak, "Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AKP grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin 9. Yargı Paketi'nin TBMM'ye ne zaman sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Tunç, meclis grubunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tunç: Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil

Tunç, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan"etki ajanlığı" konusundaki bir soruya, "Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Bu konuda kamuoyuna yansıyan çalışmanın "farklı aktarıldığını" söyleyen Tunç, "Türkiye Devleti'nin aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılabilmesine yönelik bir uygulamadan kaynaklanan bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme. Ki bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Tunç açıklamasına şöyle devam etti:

"Sanki Türkiye'de araştırma yapan, Türkiye'de bir konuda haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil, metni tam incelemedikleri için. Tabii bu milletvekillerimizin değerlendirilmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

CHP ve AKP'den "etki ajanlığı" konusunda farklı açıklamalar gelmişti

"Etki ajanlığı" düzenlemesi, casusluk suçunun kapsamı ve tanımını muğlak ifadelerle genişleteceği gerekçesiyle kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, "etki ajanlığı" düzenlemesinin 9. Yargı Paketi'nde yer almayacağını dile getirdi. AKP grubu ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerine söz verildiğini söyleyen Emir, etki ajanlığı düzenlemesindeki muğlaklığa dikkat çekerek, "Bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği ve savcıların istedikleri kapıyı onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri, istediklerini tutuklayabilecekleri ve 'sen devletin aleyhine çalışıyorsun' diyebilecekleri bir alan yaratıyordu" ifadesini kullandı.

Emir'in ardından açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise yargı paketinde "etki ajanlığı" düzenlemesinin en başından beri bulunmadığını savundu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, "Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda 'etki ajanlığına' ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır çalışma taslağında" şeklinde konuştu.

DHA,ANKA,DW / HT,ET

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