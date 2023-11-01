Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında hak ihlâli kararı verdiği cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay'la ilgili açıklama yaptı. Burada yargıyı ilgilendiren bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararından sonra yerel mahkeme başkanının dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdiğinihatırlattı.

Yargının "bağımsız, tarafsız, en doğru kararı vereceğini" söyleyen Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasa ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz Anayasa'dan almayan bir yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla Anayasa'nın bazı maddelerinin yok sayılması da Anayasa'ya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız" dedi.

TİP milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Erkan Baş da Can Atalay'ın tahliye edilmesini talep ediyor Fotoğraf: ANKA

"Yargıtay'ın kararları kesin"

Yargıtay'ın adliye mahkemelerinde verilen kararları son inceleme merci olduğunu, kararlarının bu anlamda kesin olduğunu belirten Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla kesin hükmün nasıl kaldırılacağına ilişkin hukuk sisteminde değişik yorumlar yapılmaktadır. Yine, özellikle Anayasamızın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinin birçok fıkrası vardır. Bu fıkralardan yalnızca birini okuyup diğerlerini okumayarak kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. Yıllarca uygulanan maddeler. Özellikle Anayasa'nın 14. maddesinde belirlenen durumların kanunla düzenleneceği de Anayasa'nın kesin, açık hükmüdür. Dolayısıyla o belirlenen durumların neler olduğunu ve o durumlara aykırı yaptırımların nerede düzenlendiğini Anayasa Mahkememiz de biliyor Yargıtayımız da biliyor. Bütün hukukçularımız da biliyor."

"Dolayısıyla yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak bir hukuk sistemimizde, yargı sistemimizde yüksek mahkemeler arasında bir çatışmayı ortaya koymanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim" diyen Tunç, bu durumun hukuk devletine zarar vereceğini söyledi.

Hukuk devletini korumanın yasamanın da yargının da yürütmenin de vazifesi olduğunu belirten Tunç, "Dolayısıyla hukuk devletini zedeleyecek herhangi bir yorumdan Anayasa’nın maddelerini ilga edecek herhangi bir yorumdan kaçınmak gerekir. Bu anayasa, Anayasa Mahkemesi'ni de bağlar, Yargıtay’ı da bağlar. Yargıtay’ın vereceği kararı hepimiz bekleyeceğiz. Eğer bu Anayasa yürürlükteyse, bu Anayasa’nın maddelerini o tarafa bu tarafa çekmeyelim. Bu anayasa yeni uygulanmıyor. 83. madde yeni icat edilmedi. Hep beraber süreci bekleyelim. Hukuk devletini koruyalım, Anayasa’ya uyalım” diye konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlâli kararını uygulamayarak, kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti. İhlâlin Yargıtay kararından kaynaklandığını savunan mahkeme, karar vermesi gereken mercinin Yargıtay olduğunu savundu.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâline karar vermişti. Atalay'a 50 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştıran AYM, ihlâlin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın örneğini İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

DW / HT,MK

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