Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 12 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Küçükçekmece'de gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşın, acil müdahale sonrası beyin ameliyatına alındığını, ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Dün AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

DHA,DW / AI, ET

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