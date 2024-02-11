  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
6 Şubat depremi Yerel seçime doğru Ortadoğu'da savaş
Hukuk ve AdaletTürkiye

Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 12 kişi gözaltında

11 Şubat 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Küçükçekmece'de gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini duyurdu.

https://p.dw.com/p/4cGzp
Türk Polisi'ne ait bir otomobilin yan tarafı
Sembol fotoğrafFotoğraf: picture-alliance/dpa/V. Moilanen

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşın, acil müdahale sonrası beyin ameliyatına alındığını, ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Dün AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

 

DHA,DW / AI,  ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Santa Maria Kilisesi 28 Ocak günü silahlı saldırı sonrası

Kilise saldırısında 25 kişi hakkında tutuklama kararı

Kilise saldırısında 25 kişi hakkında tutuklama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
Hukuk ve Adalet2 Şubat 2024
Türk Polisi'ne ait zırhlı araç ve emniyet şeridi içinde görevliler - (06.02.2024)

Adliye saldırısı: Operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı

Adliye saldırısı: Operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili olarak 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Terörizm7 Şubat 2024
Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasında insan kalabalığı

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan altı kişiden biri hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, DHKP-C üyesi iki saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.
Terörizm6 Şubat 2024