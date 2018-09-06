 Adalet Bakanı Gül′den Brunson davası açıklaması | TÜRKİYE | DW | 06.09.2018

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TÜRKİYE

Adalet Bakanı Gül'den Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, papaz Brunson davasında savcının değiştiği yönünde çıkan haberler üzerine, "Dava savcısı değil iddianame savcısı değişti" diye konuştu.

Türkei, Abdülhamit Gül, künftiger Justizminister (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, dün bazı medya organlarında yer alan, "ABD'li papaz Brunson davasının savcısı değiştirildi" yönündeki haberlere ilişkin olarak, "Dava savcısı değişmedi, iddianame savcısı değişti. Rutin bir işlem" diye konuştu.

Bazı medya organlarında dün yer alan haberlerde, İzmir Adliyesi'nde ABD'li papaz Brunson'un soruşturmasını yürüten savcının da aralarında bulunduğu altı savcının görev yerinin değiştiği iddia edilmişti. Haberlerde Brunson davasının savcısı Berkant Karakaya'nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildiği belirtilmişti. 

ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması Ankara-Washington hattında krize yol açtı.

ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması Ankara-Washington hattında krize yol açtı.

İzmir’deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi’nin papazı Andrew Craig Brunson iki yıl tutuklu kaldıktan sonra tutukluluğu 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilmişti. Brunson hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. Brunson'un avukatının müvekkilinin tahliye edilmesine ilişkin talepleri şimdiye dek reddedildi. Brunson’ın bir sonraki duruşmasının 12 Ekim’de görülmesi bekleniyor.

Ekim 2016’da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Brunson, Aralık 2016’da tutuklanmıştı. Brunson için “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" iddiasıyla da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DW /  HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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