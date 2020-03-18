Adalet Bakanı: Cezaevlerinde koronavirüs yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüsle ilgili koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki cezaevlerinde şu ana kadar "pozitif bir vakaya rastlanmadığını" söyledi.

Ankara Hakimevi'nde yapılan toplantı sonrası konuşan Gül, cezaevlerinde koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirterek mahkûmların salgın nedeniyle ertelenen görüş haklarının da saklı olduğunu ifade etti.

Noterliklerden dönüşümlü hizmet

Bakan Gül ayrıca alınan önlemler kapsamında noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı. "Bir gün tek sayılı noterlikler, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek" diyen Gül, adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde de adli hizmetlerin "yeteri kadar hâkim ve savcı ile yürütüleceği şekilde" nöbet sistemine geçildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Gül başkanlığındaki toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılmıştı.

DHA/CÖ,HS

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