 Adalet Bakanı: Cezaevlerinde koronavirüs yok | TÜRKİYE | DW | 23.03.2020

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TÜRKİYE

Adalet Bakanı: Cezaevlerinde koronavirüs yok

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs salgını nedeniyle risk altında bulunan cezaevlerinde şu ana kadar COVID-19 vakasına rastlanmadığını açıkladı. Gül, Türkiye'deki noterliklerinse artık dönüşümlü çalışacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüsle ilgili koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki cezaevlerinde şu ana kadar "pozitif bir vakaya rastlanmadığını" söyledi.

Ankara Hakimevi'nde yapılan toplantı sonrası konuşan Gül, cezaevlerinde koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirterek mahkûmların salgın nedeniyle ertelenen görüş haklarının da saklı olduğunu ifade etti.

Noterliklerden dönüşümlü hizmet

Bakan Gül ayrıca alınan önlemler kapsamında noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı. "Bir gün tek sayılı noterlikler, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek" diyen Gül, adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde de adli hizmetlerin "yeteri kadar hâkim ve savcı ile yürütüleceği şekilde" nöbet sistemine geçildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Gül başkanlığındaki toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılmıştı.

DHA/CÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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