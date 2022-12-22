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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Bekir BozdağFotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

Adalet Bakanı Bozdağ'dan cinsel istismar genelgesi

18 dakika önce

Adalet Bakanı Bozdağ, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçlarına ilişkin genelge yayınladı. Buna göre söz konusu suçlar "titizlikle" soruşturulacak.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik bir genelge yayınladı.

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arzettiğine dikkat çekildi.

"Soruşturmaları titizlikle yürütün"

Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.

Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

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"Çocuklara yönelik istismarları Bakanlığa bildirin"

Bozdağ imzalı genelgede Adalet Bakanlığı'nın görev alanına giren konularda uygulamayı takip etmek, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatılarak "Adalet Bakanlığının, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi" istendi.

"Bilgilendirme yapın"

Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak soruşturma süreçlerine ilişkin olarak mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

 

DW / TY,ET

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