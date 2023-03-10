Adıyaman Valisi istifa etti

Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Adıyaman'ın valisi Mahmut Çuhadar istifa etti. Çuhadar istifasına sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Vali Çuhadar, yazılı açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Adıyaman, depremin etkilediği 11 il arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son verdiği bilgilere göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü sayısı 47 binin üzerine yükseldi, 115 binden fazla kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

DHA,DW/BÖ,TY