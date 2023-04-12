Eva Kaili'ye şartlı tahliye

Kaili, Katar'ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddiasıyla 9 Aralık 2022'de Belçika'da düzenlenen operasyonlarda, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alınmıştı. Savcılık sanıkları yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçluyor.
Tek sanık Eva Kaili
Kaili'nin yanı sıra erkek arkadaşı Francesco Giorgi, İtalyan sendika lideri Luca Visentini, 67 yaşındaki eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri de gözaltına alınmış; ancak bu kişiler daha sonra şartlı olarak tahliye edilmişti. Olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen Antonio Panzeri de geçen hafta cezaevinden tahliye edilince tek tutuklu sanık Kaili kaldı.
Panzeri Ocak ayında savcılıkla skandalın aydınlatılmasına ilişkin kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.