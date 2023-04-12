Eva Kaili'ye şartlı tahliye

Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlaması nedeniyle geçtiğimiz yılın sonunda tutuklanan Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin şartlı tahliye edilebileceği belirtildi.

Çarşamba günü bazı basın organlarının Kaili'nin avukatı ile savcılığa dayandırarak verdiği haberlerde, Yunan politikacının, yaklaşık dört aylık tutukluk süresinin sonunda elektronik gözetim altında tutulmak kaydıyla ev hapsine alınabileceği aktarıldı.

Kaili, Katar'ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddiasıyla 9 Aralık 2022'de Belçika'da düzenlenen operasyonlarda, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alınmıştı. Savcılık sanıkları yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçluyor.

Tek sanık Eva Kaili

Kaili'nin yanı sıra erkek arkadaşı Francesco Giorgi, İtalyan sendika lideri Luca Visentini, 67 yaşındaki eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri de gözaltına alınmış; ancak bu kişiler daha sonra şartlı olarak tahliye edilmişti. Olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen Antonio Panzeri de geçen hafta cezaevinden tahliye edilince tek tutuklu sanık Kaili kaldı.

Panzeri Ocak ayında savcılıkla skandalın aydınlatılmasına ilişkin kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Eva Kaili, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından görevinden alınmıştı. Metsola, 44 yaşındaki siyasetçinin "bütün yetki, görev ve sorumluluklarının" derhal elinden alındığını duyururken, yolsuzluk soruşturmasını yürüten Belçika yargısı ve polisine bu konuda kapsamlı bir iş birliği yapma sözü vermişti.

Belçika'da rüşvet operasyonları kapsamında 16 eve yapılan baskınlarda 600 bin euro nakit paranın yanı sıra bazı cep telefonları da ele geçirilmişti.

dpa / TY,ET

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