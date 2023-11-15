AB'ye kaçak girmeye çalışanlarda büyük artış

Frontex, AB'ye yasa dışı yollardan girme girişimlerinde geçen yıla kıyasla yüzde 18'lik bir artış olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, bu yıl Ekim ayı sonuna kadar 331 bin 600 kişinin yasa dışı olarak AB'ye giriş yapmaya çalıştığını duyurdu.

Frontex, bugün yaptığı açıklamada AB'ye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışanlarda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18'lik bir artış olduğuna dikkat çekti.

Paylaşılan verilere göre Orta Akdeniz, yılın başından bu yana 143 bin 600 sınır geçişi teşebbüsüyle, AB'ye ulaşmak isteyen göçmen ve mülteciler için en önemli rota olmaya devam ediyor.

Bu arada AB'nin sınır koruma ajansı bu yılki en büyük artışın, Batı Afrika Rotası'nda tespit edildiğine işaret etti. Bu rota üzerinden Kanarya Adaları'na yıl başından bu yana yasa dışı olarak geçmeye çalışan 27 bin 730 kişi tespit edildi.

Frontex’e göre sadece Ekim ayında 13 bin kişi Kanarya Adaları’na yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalıştı. Fotoğraf: H.Bilbao/Europa Press/ABACA/picture alliance

Bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95'lik bir artışa tekabül ettiği belirtiliyor ve Frontex sadece Ekim ayında 13 bin kişinin Kanarya Adaları'na yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalıştığına dikkat çekti.

Frontex'in paylaştığı bu veriler, AB'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken tespit edilenlerin sayısını yansıtıyor. Ayrıca bu verilerde bu kişilerin sığınmacı mı yoksa düzensiz göçmen mi oldukları belirtilmiyor.

KNA/DA, TY

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