AB'ye geçen yıl 924 bin iltica başvurusu yapıldı

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık 924 bin iltica başvurusunda bulunuldu. Bu da 2021'e oranla yüzde 46,5 artış anlamına geliyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılan iltica başvurularının, 2021 ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 50 artış gösterdiği bildiriliyor. Die Welt gazetesinin Pazar baskısı olan Welt am Sonntag'ın AB Komisyonu'nun bir raporuna dayandırdığı haberine göre, 27 AB üyesi ülkeye 2022 yılında 923 bin 991 iltica başvurusu yapıldı. Bu da bir önceki yıl olan 2021 rakamları ile karşılaştırıldığında yüzde 46,5 artışa tekabül ediyor. Habere göre söz konusu rapordaki rakamlar AB'ye bağlı, Avrupa Sığınma Destek Ofisi'nin (EUAA) 4 Ocak 2023 tarihli gizli bir belgesine dayanıyor.

Raporda Almanya'nın da 2016'dan bu yana görülen en yüksek sayıda iltica başvurusu alan ülke olduğu belirtiliyor. Almanya 27 Birlik ülkesi içinde, 226 bin 467 iltica başvurusu ile en çok sığınma talebi başvurusu yapılan ülke olma özelliğine sahip.

Almanya'yı 154 bin 597 başvuru ile Fransa, 116 bin 952 başvuru ile İspanya ve 108 bin 490 başvuru ile Avusturya izledi. AB ülkeleri içinde en az iltica talebi 46 başvuru ile Macaristan'a yapıldı.

Almanya'da Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi'nin yıllık raporuna göre 2022 yılında 72 bin 646 başvuruyla Suriyeliler ilk sırada. İkinci sırada 41 bin 471 kişiyle Afganistan vatandaşları, üçüncü sırada da 25 bin 54 kişiyle Türkiye vatandaşları geliyor. İltica başvurularında bu üç ülkeyi Irak ve Gürcistan takip ediyor. Söz konusu sayılar toplam iltica başvurularını içeriyor.

Reuters,DW / ETO,ET