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AB'ye düzensiz göçte büyük artış

11 Aralık 2023

AB Sınır Koruma Ajansı, bu yıl Kasım sonuna kadar kaydedilen verilere göre yasa dışı yollarla Avrupa'ya girme girişimlerinin 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

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Açık denizde Tunus sahil güvenlik botu ile yasa dışı göçmenlerle dolu bir tekne -(23.06.2023)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Khaled Nasraoui/dpa/picture alliance

Avrupa sınırlarında, 2023'ün ilk 11 ayında 335 bin 300'den fazla düzensiz göç girişimi tespit edildiği bildirildi. Kısaca Frontex olarak bilinen Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı'nın verilerine göre bu sayı geçen yılın tamamından daha fazla ve 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı. En fazla yasa dışı göç girişimi 152 bin 200 ile Akdeniz güzergahında kayıtlara geçti. Akdeniz üzerinden yapılan girişimler geçen yıla göre yüzde 61 artarak son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre toplam 2 bin 511 kişi bu tehlikeli deniz yolcuğu sırasında hayatını kaybetti.

Batı Balkanlar rotasında ise yüzde 28'lik bir düşüş yaşandı. Bu güzergahta yıl başından bu yana 98 bin 600 düzensiz göç girişimi kaydedildi. Buna karşılık, Batı Afrika rotasında, İspanya'ya ait Kanarya Adaları'na yönelik göçmen trafiğinde keskin bir artış yaşandı. AB ajansına göre, şu ana kadar 32 bin 400 yasadışı sınır geçişi gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen sayının iki katından fazla.

Resmi olarak kaydedilen Frontex'in verileri, toplam kişi sayısını değil, Avrupa sınırlarından toplam geçme girişimini yansıtıyor. Yani buna göre aynı kişinin, yasa dışı yollardan sınırı birden fazla geçme girişimi veriler içerisinde yer alabiliyor.

 

KNA / GY,ET

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