AB'ye düzensiz göçte artış

Frontex, AB'ye Akdeniz üzerinden giriş yapan düzensiz göçmenlerin sayısında yüzde 13'lük artış meydana geldiğini açıkladı. Türkiye üzerinden gelenlerin sayısı ise düştü.

Bu yılın başından beri Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yapan düzensiz göçmen sayısının 2016'dan beri en yüksek orana ulaştığı kaydedildi. AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex), Temmuz ayı sonu itibarıyla Birlik sınırını izinsiz olarak geçenlerin sayısını 176 bin 100 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk yedi ayında kayıtlara geçen izinsiz göçte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış görüldüğü belirtildi.

Yalnızca Orta Akdeniz rotasından, İtalya ve Malta üzerinden Avrupa'ya gelenlerin sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 89 bini geçti. Frontex, bu artışta insan kaçakçıları arasındaki rekabet ve bu rekabet sonucu kaçakçıların Libya ve Tunus'ta talep ettiği fiyatların düşmesinin etikili olduğunu kaydetti.

Türkiye üzerinden AB'ye girişlerde düşüş

İtalya ve Malta üzerinden Birliğe gelenlerin sayısı artarken, diğer göç rotalarından gelenlerin sayısında ise düşüş görüldü. Frontex verilerine göre, Batı Balkan rotasından gelenlerin sayısı bir önceki yıla oranla dörtte bir oranında düşerek 52 bin 200’e geriledi. Türkiye üzerinden Doğu Akdeniz rotasında da yüzde 29'luk düşüşle 17 bin 100 olarak kayıtlara geçti. Batı Afrika, Batı Akdeniz ve Belarus üzerinden Birliğe yasa dışı yollardan giriş yapanların sayısı da düşerken Manş Denizi üzerinden Birleşik Krallık'a düzensiz girişlerde de yüzde 2’lik bir azalma tespit edildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün istatistiklerine göre, bu yıl Orta Akdeniz'de çoğu İtalya ve Malta rotasında olmak üzere 2 bin 900’den fazla göçmen hayatını kaybetti ya da kayboldu.

KNA/SÖ,BÖ

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