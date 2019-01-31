 Abu Dabili şirket Venezuela′dan üç ton altın satın aldı | DÜNYA | DW | 02.02.2019

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DÜNYA

Abu Dabili şirket Venezuela'dan üç ton altın satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şirket siyasi krizle boğuşan Venezuela'dan üç ton altın aldığını açıkladı. ABD'nin Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatını inceleme altına aldığı öne sürülmüştü.

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Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yatırım şirketi, siyasi krizin yaşandığı Venezuela'dan üç ton altın aldığını açıkladı. Noor Capital adlı şirketten yapılan açıklamada şirketin herhangi bir "yasa dışı" ya da "yasaklı" işlemde bulunmadığı belirtildi. 21 Ocak'ta gerçekleştirilen altın alım işleminin o gün itibariyle geçerli olan uluslararası standart ve yasalar çerçevesinde yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Venezuela'da istikrar sağlanana dek ülkeyle yeni bir işlem yapılmayacağı vurgulandı.

Noor Capital adlı şirketin Venezuela'daki faaliyetlerini duyuran, Amerikalı senatör Marco Rubio olmuştu. Rubio, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Noor Capital için çalışan bir Fransız vatandaşının Venezuela'dan yine altın çalınması için bugün Caracas'ta olduğu yönünde haberler var. Umarım bunu yapanlar ve uçuş hizmeti sağlayanlara, kendilerinin Hazine'nin yaptırımlarına maruz kalacağını bildirmişsinizdir" yazdı.

Hafta içerisinde Caracas'a inen gizemli bir Rus uçağı da Venezuela'da muhalefetin tepkisine neden olmuştu. Muhalif siyasetçilerden Jose Guerra uçağın altın taşımak için kiralandığını öne sürmüştü.

Daha fazlasını okumak için:Venezuela'da muhalefetin gizemli Rus uçağı tepkisi

Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatı da ismi gizli açıklanmayan Amerikalı bir yetkilinin Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelmişti. Amerikalı yetkili, Ankara ve Caracas arasındaki ticari ilişkilerin Washington tarafından incelendiği uyarısında bulunmuştu. Haberde Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatının incelendiği ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının delinip delinmediğine bakıldığı belirtilmişti.

Haberde ABD'li yetkilinin şu ifadelerine yer verilmişti: "Türkiye ve Venezuela'nın ticari faaliyetlerinin doğasına bakıyoruz ve eğer yaptırımlarımızın ihlal edildiğini tespit edersek elbette harekete geçeceğiz."

Venezuela'nın altınlarını rafine ettiği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Venezuela'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 900 milyon euro değerinde 23 tondan fazla altın ihracatı gerçekleştirdiği belirtiliyor.  

Daha fazlasını okumak için: ABD'den Türkiye'ye Maduro tepkisi: İkili ticaret mercek altında

DW,AP/ÖA,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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