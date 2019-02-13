AB'nin "vergi cenneti" kara listesi genişledi

Avrupa Birliği'nin vergi düzenlemelerinin zayıf olduğu ve offshore şirketlerinin ya da varlıklı kişilerin vergiden kaçınma faaliyetleri için tercih ettikleri "vergi cenneti" olarak bilinen ülkelere yönelik kara listesi genişletildi.

Panama Belgeleri skandalı sonrası ilk kez 2017 yılının aralık ayında oluşturulan listenin güncellenmiş haline Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Hollanda'nın Karayiplerdeki adası Aruba, Barbados, Belize, Britanya'nın denizaşırı toprağı Bermuda, Fiji, Marshall Adaları, Vanuatu ve Dominica eklendi.

AB ülkelerinin maliye bakanlarının hazırladığı listede hâlihazırda Samoa, Trinidad ve Tobago ve ABD denizaşırı toprakları arasındaki Amerikan Samoası, ABD Virjin Adaları ve Guam bulunuyor.

28 üyeli AB'nin kara listesindeki bu 15 ülke Avrupa ülkeleri ile mali ilişkilerde ve bankacılık işlemlerinde yakın kontrole tabi tutulacak. Aynı zamanda bu ülkelerin mali kayıtlarının yakın bir şekilde incelenecek olmasından dolayı vergiden kaçınma faaliyetleri konusunda zorluk çekmeleri bekleniyor.

Henüz yaptırım yok

AB, kara listesindeki ülkelere henüz bir yaptırım hazırlığında bulunmazken, söz konusu ülkelerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma konularındaki düzenlemelerini belli bir süre zarfında değiştirmeleri durumunda listeden çıkarılmaları öngörülüyor.

Listedeki devletlerin çoğunluğunu oluşturan Karayip ve Pasifik ülkeleri gelirlerini büyük ölçüde turizm ve offshore şirket faaliyetleri ile elde ediyor.

AB Ekonomi ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Komiseri Pierre Moscovici, bu tip ülkelerin yer aldığı kara listenin bugüne kadar işe yaradığını ve birçok ülkenin işbirliği yaparak vergilendirme düzenlemelerini AB'nin talep ettiği standartlara getirdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği içinde birlik yok

AB'nin açıklanan kara listesine karşın Birlik üyeleri arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Örneğin son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırımlarını çeken İtalya, bu ülkenin listeye eklenmesine karşı çıkıyor.

Konuyla ilgili konuşan İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, BAE'de yapılacak yeni düzenleme sonrası sorunun çözüleceğini ve daha sonra bu ülkenin "listeden derhal çıkarılacağını" açıkladı.

Birleşik Krallık da denizaşırı toprağı olan Bermuda'nın listeye eklenmesine karşı çıktı. Ancak AB'den ayrılmaya hazırlanan ülke Bermuda'nın listeye dâhil edilmesine karşı vetosundan son dakikada vazgeçti.

Benzer bir liste reddedilmişti

Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı ve "kara para aklama" ile "terörizmin finansmanı" konularında yeterli önlemleri almayan ülkelere karşı getirdiği benzer bir liste Suudi Arabistan ve ABD'nin karşı girişimleri sonrası reddedilme riski ile karşı karşıya kalmıştı.

Söz konusu listeye dâhil edilen Suudi Arabistan karşı lobicilik faaliyetlerinde bulunurken, ABD de denizaşırı toprakları olan Virjin Adaları, Porto Riko ve Guam'ın listeye eklenmesine tepki göstermişti.

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DW,rtr,AFP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe