 AB′nin Trump′a karşı misilleme listesi hazır | EKONOMİ | DW | 22.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

AB'nin Trump'a karşı misilleme listesi hazır

AB Trump yönetiminin ek gümrük tarifesi uyguladığı ürünleri genişletmesi durumunda uygulamaya konacak misilleme listesini hazırladı. Listedeki ürünlerin ithalat hacminin 300 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

USA EU Strafzölle Handelszölle (picture-alliance/dpa)

Avrupa Birliği (AB) ABD'nin ticari anlaşmazlıkta zamlı gümrük tarifelerini başka ürünlere de yayması durumunda misilleme kapsamına alınacak malların listesini hazırladı. Bild am Sonntag gazetesi 50 sayfalık listede, soya, badem, yer fıstığı, şarap, parfüm ve telefonların da yer aldığını ve bu kalemlerin ithalat hacminin 300 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ticaretten sorumlu Komisyon üyesi Cecilia Malmström, ticari anlaşmazlığa görüşmeler yoluyla çözüm bulma imkânlarını görüşmek üzere hafta ortasında Washington'a gidecek.

Gazete AB'nin izlediği çifte stratejinin belli ürünlerdeki gümrük hadlerinin karşılıklı indirilmesi, Trump yönetiminin ısrarcı tutumunu değiştirmemesi durumunda ise sert misilleme önlemlerine başvurulması olduğunu yazdı. Misilleme kapsamına alınması öngörülen malların listesi AB hükümetleri arasında kararlaştırılacak.

Önerdiğimiz linkler

ABD-AB arasındaki ticari gerginlik sürüyor. AB’nin bazı Amerikan mallarına yönelik ek gümrük vergisi misillemesinden sonra Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. (23.06.2018)

AB'nin ABD'den ithal edilen viski, kot pantolon ve motosiklet gibi ürünlere getirdiği ek gümrük vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Birçok ürünün fiyatının artması bekleniyor. (22.06.2018)

ABD genişletilmiş ek gümrük tarifeli mallar listesi hazırlıyor. Trump'ın ek önlemlerinin ABD ile Çin arasındaki ticare anlaşmazlığın katlanarak büyümesine yol açabileceği belirtiliyor. (11.07.2018)

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, AB ile ABD arasındaki gerginliğin Alman ihracatçılarda güvensizlik hissi yarattığını açıkladı. 2018 başından bu yana Almanya'nın ABD'ye ihracatının düştüğü belirlendi. (11.06.2018)

G7 maliye bakanları toplantısı ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergisi tartışmalarının gölgesinde yapıldı. Ortak sonuç bildirisinin yayınlanmadığı toplantıda ABD yalnız kaldı. (03.06.2018)

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık dünya ekonomisini tehdit ediyor. Uzmanlara göre anlaşmazlıktan Almanya da zararlı çıkacak. Çin’den ise uzlaşma sinyalleri geliyor. (05.04.2018)

Dünya Ticaret Örgütü, Washington’un uluslararası ticarete engel teşkil etmesinin küresel ekonomiyi tehlikeye attığını savundu. ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri getirmesinin ardından ticaret savaşları endişeleri arttı. (23.03.2018)

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Buenos Aires'teki 20'ler Grubu Maliye Bakanları buluşmasında görüşmelere açık olduklarını belirtmiş ve "Gümrük tarifelerinden tamamen arındırılmış ticaret anlaşması imzalamaya hazırız. Hedefimiz, serbest, açık ve dengeli ticarettir” demişti. Mnuchin Juncker ve Malmström ile yapacakları görüşmede her türlü uzlaşma önerisini ele almaya hazır olduklarını belirtti.

Almanya ve Fransa'dan uyarı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta AB ile ABD arasındaki mal mübadelesinin dünya ticaret hacmindeki payının üçte biri bulduğunu ve bütün dünyanın olumsuz etkilenmemesi için ticari anlaşmazlığın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan ABD'nin otomobil ithalatını da zamlı tarifeler kapsamına almasının son derece ciddi bir durum yaratacağını ve ek vergi oranı henüz kesinleşmediğinden, Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Altmaier, Alman otomotiv endüstrisinin gümrüklerin karşılıklı olarak kaldırılması önerisinin dışında başka alternatiflerin de bulunduğunu belirtti ve "Önemli olan Avrupa'nın birlikte hareket etmesidir” dedi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de çelik ve alüminyum ithalatından alınan gümrük vergisi kaldırılmadan serbest ticaret anlaşmasını görüşmelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Ticaret savaşına son verilebilmesi için ilk adımın ABD'den gelmesini beklediklerini belirten Fransa Maliye Bakanı, ABD'yi sağduyuya davet ederek "küresel kurallara ve müttefiklerine saygılı olması gerektiğini" söyledi.

AB'nin Dünya Ticaret Teşkilatı'nın baştan sona yenilenmesine hazır olduğunu dile getiren Bruno Le Maire "ancak yeni gümrük tarifeleri icat etmenin tartışmalı ticari problemleri çözmede çıkar yol olamayacağını ve ABD'nin AB'den yapılan ek gümrük tarifeli ithalatın kapsamını genişletmesi durumunda yeni misilleme önlemlerine başvurmaktan başka çare kalmayacağını" sözlerine ekledi.

DW, Reuters,dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Schweiz | Hauptgebäude der WTO in Genf

ABD Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti 16.07.2018

ABD, alüminyum ve çeliğe koyduğu ek gümrük vergilerine misilleme yapan, aralarında Türkiye ve AB'nin de bulunduğu tarafları Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etti.

EU-Japan- Gipfel in Brüssel

AB ve Japonya imzaları atıyor 17.07.2018

Avrupa Birliği ile Japonya, dünyanın en büyük ticaret bloklardan birini oluşturmak için imzaları atıyor. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına karşı verilen bir mesaj olarak görülüyor.

Trump droht EU mit Importzöllen

Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi tehdidi 23.06.2018

ABD-AB arasındaki ticari gerginlik sürüyor. AB’nin bazı Amerikan mallarına yönelik ek gümrük vergisi misillemesinden sonra Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Google Android - IT-Unternehmen l Strafen (picture alliance/AA/M. Kaynak)

Yorum: "Google"landın!

DW'den Bernd Riegert, AB'nin ABD'li internet devi Google'a kestiği rekor cezayı ve arkasında siyasi nedenler bulunduğu iddialarını değerlendiriyor. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 