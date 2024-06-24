AB'nin Rusya'ya LNG yaptırımının ayrıntısı belli oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı 14'üncü yaptırım paketinin detayları belli oldu. Rus LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sektörünü hedef alan yaptırımlar kapsamında bazı gemiler kara listeye eklendi. Ancak Birlik üyesi ülkelerin Rusya'dan LNG satın almaları yasaklanmadı. Ukrayna işgalinin ardından AB'nin Rusya'dan LNG ithalatı artış göstermişti.

Buna göre 19'u enerji nakli ve işlemesinde görevli toplam 27 gemi yaptırım listesine dahil edildi. Rusya'nın en büyük LNG ihracatçısı Novatek'e ait Saam ve Koryak adlı iki dev geminin ismi de listede yer aldı. Gemiler halihazırda ABD yaptırımları altındaydı. Yaptırım listesindeki gemiler uluslararası şirketlerce sigortalanmıyor, normal şartlarda ticari faaliyetlere katılımlarını sürdüremiyorlar.

Daha önce duyurulan, Rus LNG'sinin Avrupa limanları üzerinden üçüncü ülkelere sevk edilmesine yönelik yasağın ise 9 aylık geçiş dönemi sonunda yürürlüğe gireceği öğrenildi. Yaptırım paketinde ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın bazı LNG anlaşmalarını iptal etmesine izin veren madde yer aldı.

Lüksemburg'da yapılan toplantıda AB Dışişleri Bakanları, "Enerji ticaretinin Rusya'ya maliyetini artırmak için AB limanlarının üçüncü ülkelere yapılan transferlerde kullanılmasını yasakladıklarını" söylediler. Böylece LNG ticareti için Moskova'nın daha pahalı rotalara yönelmek zorunda kalacağı değerlendiriliyor.

Rusya; özellikle Belçika, Hollanda, Fransa ve İspanya limanlarını Asya pazarlarına ulaşabilmek için kullanıyordu. AB'nin hesaplamasına göre geçen yıl 4 ila 6 milyar metreküp LNG, Birlik limanlarından üçüncü ülkelere nakledildi.

Türkiye de Belçika ve Fransa üzerinden Rus LNG'sinin alıcıları arasındaydı.

14'üncü yaptırım paketi Rusya'da LNG yatırım projelerine dahil olmayı yasaklarken, denizciliğe yönelik yeni sınırlamalarla Moskova'nın hayalet filosunu da zayıflatmayı hedefliyor. Rusya'nın sayıları 400'ü bulan kayıt dışı gemi ile yaptırımları delerek ticaretini sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Reuters / MUK,ET

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