AB'nin iltica reformu Avrupa Parlamentosu'nda

Avrupa Parlamentosu (AP) iltica hukukuna ilişkin daha katı kurallar içeren bir reformu bugün oylayacak. Peki, insan hakları ve göç örgütlerinin eleştirilerine hedef olan reform neleri öngörüyor?

Avrupa'da, son yıllarda giderek yoğunlaşan sığınmacı göçü nedeniyle iltica hukuku yıllardır tartışılan bir konu. Avrupa Parlamentosu (AP) bugünkü oturumunda, iltica hukukunu yeniden düzenleyen bir reformu oylayacak. İltica kurallarını sertleştirmesi öngörülen reform, yürürlüğe girmesi halinde göçün düzenlenmesine ilişkin tartışmalara bir son verebilecek mi?

İşte iltica reformu ile ilgili merak edilenler:

AB iltica politikasında reforma neden gereksinim duyuluyor?

İltica hukukunda reform yapılmasına yönelik tartışmalar 2015 yılından itibaren başladı. O dönemde Yunanistan gibi Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelere, iç savaş nedeniyle karışan Suriye gibi ülkelerden yoğun bir sığınmacı girişi oldu. Bu ülkelerden de yüz binlerce sığınmacı diğer AB ülkelerine kayıtsız olarak geçiş yaptı. Ancak Dublin kriterleri uyarınca sığınmacıların Avrupa Birliği'ne ilk giriş yaptıkları yerde kayıt altına alınmaları gerekiyordu. Aşırı yoğun göç hareketi nedeniyle bunun yapılamamış olması kıta genelinde rahatsızlıklara neden oldu.

AB sınırlarında mültecileri neler bekleyecek?

Reform, AB sınırlarında standart bir sınır prosedürü uygulanmasını öngörüyor. Özellikle nispeten güvenli olduğu kabul edilen ülkelerden gelen kişilere karşı çok daha katı kuralların uygulanması planlanıyor. İltica başvurusu hakkında bir karar verilene kadar, sığınmacılar kabul merkezlerinde gözaltı benzeri koşullarda 12 iki haftaya kadar tutulabilecekler. İltica hakkı tanınma oranı yüzde 20'nin altında olan ülkelerden gelenlerin yanı sıra kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen kişiler de söz konusu sınır prosedürüne tabi tutulacak. Plana göre, sınıra gelen sığınmacıların parmak izleri alınıp, fotoğrafları çekilecek ve kamu güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmadıkları da incelenecek.

İtalya Lampendusa'da sınırdaki duvarları aşan göçmenler. Fotoğraf: Cecilia Fabiano/ZUMA Press/dpa

Çok yoğun bir sığınmacı akını yaşanırsa, prosedür nasıl uygulanacak?

Göçte özellikle büyük bir artış olması durumunda, kriz yönetmeliği olarak adlandırılan düzenlemeyle standart iltica prosedürlerinden sapmalar yapılabilecek. Örneğin, insanların gözaltı benzeri koşullarda tutulabileceği süre uzatılabilecek. Ayrıca planlanan katı sınır prosedürleri için görevli sayısı arttırılabilecek. Bu durumda prosedür, tanınma oranı en fazla yüzde 50 olan menşe ülkelerden gelen kişiler için geçerli olacak.

Çocuklu aileler sınır prosedüründen muaf mı?

Hayır. Alman hükümeti insani nedenlerle çocuklu ailelerin sınır prosedürlerinden muaf tutulmasını talep etmesine rağmen, söz konusu aileler için bir muafiyet öngörülmüyor. Muafiyet sadece refakatsiz çocuk sığınmacılar için söz konusu olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller) bu durumdan "üzüntü duyduğunu" dile getirerek, yeni iltica sisteminin "adil, düzenli ve dayanışmaya elverişli olması için" daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sığınmacılar nasıl dağıtılacak?

Plana göre, koruma arayanların AB ülkeleri arasındaki dağılımı bir "dayanışma mekanizması" ile yeniden düzenlenecek. Bu bağlamda, mülteci kabul etmek istemeyen ülkeler örneğin maddi destek sağlamak zorunda kalacaklar.

Sığınmacıların önemli bir kısmı deniz yoluyla AB'ye ulaşıyor. Fotoğraf: Yara Nardi/REUTERS

Yeni yasa ne zaman uygulanacak?

AP'de reform üzerine uzlaşı sağlanması halinde AB üyesi ülkelerin de bunu onaylanması gerekiyor. Ancak bu oylama bir formalite olarak görülüyor. Zira üye devletler iki yıllık bir uygulama süresi üzerinde Aralık ayında anlaşmaya vardılar. Bu süre, dış sınırları bulunan devletlere, tanınma oranı yüzde 20'nin altında olan ülkelerden gelen insanları barındırmak için uygun tesisler kurmaları için yeterli zamanı tanımış olacak. AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, "Bazı üye devletler uygulamaya az ya da çok başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Reform Almanya'ya ilticayı azaltabilir mi?

Evet, çünkü koruma arayanların bir kısmı doğrudan dış sınırlardan geri gönderilecek ve daha katı kurallar caydırıcı olabilecek. Almanya'da ilgili birimler, federal hükümet, eyalet hükümetleri ve muhalefetin de beklentisi bu yönde. Ancak Alman Belediyeler Birliği mültecilerin barınması konusunda acil destek çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Reforma çocuk hakları örgütlerinden tepkiler var. Fotoğraf: epd

Reforma yönelik eleştiriler var mı?

Evet. Özellikle çocukların durumlarıyla ilgili olarak reforma tepkiler var. Almanya merkezli çocuk hakları savunucusu Terre des Hommes örgütü, Avrupa Parlamentosu üyelerine AB iltica reformuna karşı oy kullanmaları çağrısında bulundu. Örgütten yapılan açıklamada, planlanan göç ve iltica paketinin çocuk haklarıyla uyumlu olmadığı belirtildi, çocuk hakları açısından sakıncalarına dikkat çekildi. Terre des Hommes Yönetim Kurulu Sözcüsü Joshua Hofert, "Reform kabul edilirse, bu, kaçak durumdaki birçok çocuk ve gencin gelecekte dikenli teller ve kamp duvarları arkasında alıkonulacağı ve güvende olmadıkları ülkelere geri gönderilme riski altında olacakları anlamına gelecektir" dedi. Örgütten yapılan açıklamada göçün kontrol altına alınması amacıyla gözaltında tutmanın BM Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu hatırlatıldı, bu durumun çocuklara açıkça fiziksel ve psikolojik zarar verdiği ifade edildi.

dpa/TY,BÖ

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