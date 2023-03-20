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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz binlerce kişi evsiz kaldı.Fotoğraf: Kamran Jebreili/AP Photo/picture alliance
FelaketTürkiye

AB'nin depremzedelere yardım konferansı başlıyor

2 saat önce

AB'nin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenecek uluslararası bağışçılar konferansına BM, G20 ve Körfez ülkeleriyle uluslararası finans kuruluşları da katılacak. AB, Türkiye ve Suriye'ye uzun vadeli destek sözünü yineledi.

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Türkiye'de 11 il ve Suriye'nin kuzeybatısında büyük can kaybı ve yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremleri sonrasında AB yeniden imar sürecine katkı için uluslararası konferans düzenliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un davetiyle bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek bağışçılar konferansının AB ülkelerinin yanı sıra komşu ülkeler, BM'ye üye ülkeler, Rusya hariç G20 ülkeleri ve Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi üyeleri ile uluslararası örgütler ve finans kuruluşlarına da açık olduğu bildirildi.

Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülü bağlantı aracılığıyla katılması bekleniyor.

Uzun vadeli destek taahhüdü

İsveç Başbakanı Kristersson konferans öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremi "tarihî boyutta bir felâket" olarak nitelendirerek ülkesinin AB ve uluslararası partnerlerle birlikte depremzedelere yeniden imar sürecinde yardım için elden gelen her şeyi yapacağını taahhüt etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da depremzedelere desteğin ilk saatlerdeki kadar güçlü olmayı sürdüreceğini belirterek "Türkiye ve Suriye'deki insanlar uzun vadeli olarak yanlarında olacağımızı bilmeliler" dedi.

Ursula von der Leyen
Ursula von der LeyenFotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Maddi hasarın 100 milyar doları aşması bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Türkiye ve Suriye'de 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirmiş ve yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı. BM, depremin Türkiye'de yol açtığı maddi hasarın 100 milyar doları aşacağı tahminini dile getirmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da depremlerin Türkiye ekonomisine zararını iki trilyon lira olarak hesaplamıştı.

AB Komisyonu verilerine göre AB şimdiye kadar Türkiye'ye 12 milyon euroluk insani yardımda bulundu, Suriye'deki depremzedeler için de 10 milyon euroluk acil yardım gönderildi.

dpa/BK,TY

 

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz binlerce kişi evsiz kaldı.

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