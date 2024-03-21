AB'nin 'Bahar Zirvesi' Brüksel'de başlıyor

AB üyesi ülkelerin liderleri Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar, savunma sanayii ve çiftçilerin desteklenmesi gündemiyle bugün Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Bahar Zirvesi'nde bir araya geliyor.

İki gün sürecek zirvede Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın genişletilmesi ve Avrupa savunma sanayinin güçlendirilmesi çabaları ele alınacak.

Ortadoğu'daki çatışma ve AB'deki çiftçilerin desteklenmesine yönelik olası tedbirler de zirvenin gündeminde olacak.

Zirve sırasında Avrupalı çiftçiler de, AB'nin çevre düzenlemeleri ile rekabet koşullarına yönelik bir süredir gerçekleştirdikleri protesto eylemlerini sürdürecek.

Öte yandan Bosna-Hersek bu zirvede, AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması için devlet ve hükümet başkanlarının onayını bekliyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in konuk olarak beklendiği zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de video aracılığıyla katılması bekleniyor.

Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy video aracılığıyla katılacak. Fotoğraf: European Council

Scholz'dan çağrı

Brüksel'deki AB zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupalı mevkidaşlarını Ukrayna'ya destek konusunda birlik ve kararlılık göstermeye çağırdı.

Scholz Çarşamba günü Berlin'de Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında "Eğer Rusya Devlet Başkanı bu savaşa seyirci kalınacağını ve bizim de desteğimizi zayıflatacağımızı düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor demektir" dedi.

Avrupa'nın Rusya'nın gücünü abartmaması gerektiği uyarısında bulunan Scholz, "Rusya şu anda insanların düşündüğü kadar güçlü değil" ifadesini kullandı.

Scholz, mevcut durumda Ukrayna'ya mühimmat ve silahların teslimine öncelik verilmesi gerektiğini söylerken, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanılmasını öngören planını desteklediğini ifade etti.

Söz konusu plana göre AB'de dondurulan Rus mal varlıklarından yılda en az üç milyar euro gelir elde edilebilecek ve bu meblağ Ukrayna için harcanacak. Scholz, bu yıl için bu yöntemle 5 milyar euro elde edilmesinin de mümkün olabilceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Liesa Johannssen/REUTERS

Ancak Scholz'u Brüksel'de Gazze savaşı konusunda zorlu bir tartışma bekliyor.

Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin Gazze savaşı konusunda ortak tutumunu belirleyen bir metin üzerinde mutabık kalmanın mümkün olacağını" umduğunu belirtirken, Almanya'nın İsrail'i destekleme konusundaki ilkelerinden sapmayacağına da vurgu yaptı.

Aralık ayında gerçekleştirilen AB zirvesinde, İsrail'e daha sert tepki gösterilmesi konusunda anlaşmaya varılmaması üzerine Gazze savaşına ilişkin ortak bir deklarasyon yayınlamamıştı.

dpa,AFP/TY,BÖ

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