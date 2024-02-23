AB'nin açıkladığı yaptırım listesinde bir Türk şirket de var

Avrupa Birliği Rusya'ya 13'üncü yaptırım paketini açıkladı. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Türkiye'den bir şirket de var.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ikinci yıl dönümü öncesinde Moskova'ya 13'üncü yaptırım paketini açıkladı. AB Konseyi'nin Rus savunma sanayiini hedef alan yaptırımları, ülkeye insansız hava araçları bileşenleri gibi askeri teknolojilerin ithalatını kısıtlıyor.

106 kişi ve 88 kuruluşu kapsayan 13'üncü yaptırım paketiyle birlikte Avrupa Birliği'nin Ukrayna savaşı sebebiyle yaptırım listesine aldığı kişi ve kuruluşların sayısı 2 bini geçti.

Yaptırım listesine alınan şirketler arasında Rusya dışında Hindistan, Sri Lanka, Çin, Sırbistan, Kazakistan, Tayland merkezli kuruluşların yanı sıra Türkiye'den de bir şirket yer aldı: Antalya merkezli Yıldız Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili açıklamasında "Rusya'nın askeri ve savunma sektörüne karşı kısıtlayıcı tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" dedi. Borrell yaptırımların Rusya'ya "teçhizat tedarik eden" ve "Ukraynalı çocukların yasa dışı biçimde sınır dışı edilmesi ve askeri olarak yeniden eğitilmesinden sorumlu olan" ülkeleri kapsadığını söyledi.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke, Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde yaptırımlar konusunda mutabık kaldı ancak yaptırımların önündeki son yasal engel Cuma günü ortadan kalktı.

Kremlin Sarayı Fotoğraf: AFP/Getty Images/M. Antonov

Rusya'dan da AB temsilcilerine yaptırım

Moskova'dan Brüksel'e tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Avrupa Birliği tek taraflı kısıtlayıcı tedbirler yoluyla Rusya üzerinde tek yanlı kısıtlayıcı tedbirler alarak baskı kurmak konusundaki sonuçsuz girişimlerini sürdürüyor" denildi. Rusya'nın da ülkeye giriş yasağı getirdiği Avrupa Birliği yetkililerinin sayısını artırdığı belirtildi.

Açıklamada "Rusya'nın misilleme niteliğindeki 'durdurma listesi' Rusya'ya karşı sistematik olarak saldırgan açıklamalarda bulunan Avrupa Konseyi temsilcileri, Avrupa Birliği ülkelerinin yasama meclisleri üyeleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi üyeleri, Avrupa Parlamentosu Parlamenter Meclisi üyelerini de içermektedir" denildi.

DW, Reuters, dpa / EC, BK