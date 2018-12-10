 AB′nin 2019 bütçesinde Türkiye kesintisi | AVRUPA | DW | 12.12.2018

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AVRUPA

AB'nin 2019 bütçesinde Türkiye kesintisi

AB'nin 2019 bütçesi onaylandı. Türkiye’ye yapılacak mali yardımlarda yaklaşık 147 milyon euroluk kesintiye gidilirken Türkiye’deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro aktarılacak.

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Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 bütçesi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Çarşamba günü yapılan oylamayla onaylanmış oldu. Bütçe 142’ye karşı 451 oyla kabul edilirken oylamada 78 üye çekimser kaldı.

AB'nin Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında “gerileme” olduğu gerekçesiyle Ankara’ya katılım öncesi mali yardım fonlarında uygulama kararı aldığı kesinti bütçeye de yansıdı. Aday ülkelere katılım sürecinde verilen ve kısaca IPA fonları olarak adlandırılan fonların 2019 için Türkiye’ye ayrılmış bölümünden 146 milyon 700 euro kesiliyor.

Türkiye’ye yönelik mali yardımların kesilmesi fikri ilk olarak iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından gündeme getirilmişti. AP bünyesindeki siyasi grupların tamamı Türkiye’ye yönelik fonlarda kesinti fikrini destekliyor. AP, bütçe tartışmaları sırasında kesinti miktarının 200 milyon euro üzerinde olmasını talep etmiş, ancak üye devletlerle 4 Aralık 2018 tarihinde sonuçlanan müzakerelerde 146 milyon 700 bin euro üzerinde mutabık kalınmıştı.     

AB buna karşılık, 2019 bütçesinden Türkiye'deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro kaynak aktaracak.

Aslan payı ekonomik büyümeye

AB'nin 2019 bütçesinin taahhütler bölümü 2018 bütçesine nazaran yüzde 3,2’lik artışla 165 milyar 800 milyon, ödemeler bölümü ise yüzde 2,4’lük artışla 148 milyar 200 milyon euro olarak kesinleşti.

Bütçede en önemli payı, 80 milyar euro tutarında taahhüde tekabül eden ekonomik büyümenin desteklenmesine yönelik fonlar oluşturuyor. Çiftçiler ve tarım sektörü için 59 milyar euro, Ar-Ge programı Horizon 2020 için 12 milyar 200 milyon euro, öğrenci değişim ve eğitim programı Erasmus+ için ise 2 milyar 800 milyon euro tahsis edilecek.

AB’nin 2019 bütçesi, Birleşik Krallık ile yapılan müzakere gereği, bu ülkenin 2020 sonuna kadar AB bütçesine katkı sağlayacağı hesap edilerek hazırlandı.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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