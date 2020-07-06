AB’nin üçüncü ülkelere seyahat uyarı tavsiyesi sürüyor

Avrupa Birliği (AB), korona pandemisi nedeniyle üçüncü ülkelere seyahat uyarısı uygulanması yönündeki tavsiyesini sürdürme kararı aldı.

AB Konseyi sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, kararın Çarşamba günü AB üyesi devletlerin AB Konseyi nezdindeki daimi temsilcilerince alındığını söyledi. Sözcü, üye devletlerin Ağustos ayından bu yana geçerli olan ve istisnai uygulamaların geçerli olduğu ülkeler listesini de yeniden teyit ettiğini kaydetti. Söz konusu listede 11 ülke yer alıyor ve bu ülkelerin vatandaşlarına giriş izni verilmesi tavsiye ediliyor.

AB, koronavirüsün hızlı bir biçimde yayılması nedeniyle, Mart ayında, üçüncü ülkeler için, mutlak suretle gerekli olan ziyaretler dışında, seyahat uyarısı yayınlama kararı almıştı. Temmuz ayından bu yana ise AB, istisna uygulanması tavsiye edilen ülkelerin listesini yayınlıyor. Söz konusu liste, birkaç haftada bir güncelleniyor.

Karar üye devletlerin

İstisna uygulanması tavsiye edilen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay yer alıyor. Listeye Çin'in de eklenmesi gündemde. Ancak Çin'e seyahat uyarısı tavsiyesinin kaldırılması için, Pekin'in AB vatandaşları için seyahat uyarısını kaldırması şart koşuluyor.

Tavsiye niteliğindeki listenin uygulanıp uygulanmaması ise AB üyesi ülkelerin yetki alanında.

Kısıtlama tavsiyelerinin kaldırılması için ana kriter ise kayıt altına alınan yeni vaka sayısının son 14 günde, söz konusu ülkede 100 bin kişi başına AB ortalamasından yüksek olmaması. Aynı zamanda korona vaka sayısında "istikrarlı veya düşmekte olan bir trend" koşulu da aranıyor.

Almanya'nın Türkiye için seyahat uyarısı sürerken, Antalya'da şezlonglar bomboş

Kanarya Adaları da dahil edildi

Öte yandan Almanya, Kanarya Adaları'nı korona risk bölgesine dahil etti.

Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı, Alman turistlerin sıklıkla tercih ettiği İspanyol adalarıyla ilgili bir seyahat uyarısı yayınladı. Bakanlık açıklamasında, "İspanya COVID-19'dan yoğun biçimde etkilenmiştir ve etkilenmeyi sürdürmektedir" denildi. Alman hükümeti, İspanya'nın çeşitli bölgelerine "gereksiz, turistik" seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı daha önce, Alman turistlerin en sık tercih ettiği yerlerden olan Mallorca'ya ilişkin de bir uyarıda bulunmuştu.

Almanya'nın turistik bazı bölgeler dışında Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısı da sürüyor.

AFP/BÜ,JD

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