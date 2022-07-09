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Saldırgan, suikastten hemen sonra yakalandı.Fotoğraf: Kazuhiko Hirano/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance
PolitikaAsya

Abe’ye suikast düzenleyen kişi hakkında neler biliniyor?

15 dakika önce

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi vurarak öldüren şahsın bir dönem Japon donanmasında görev yaptığı ve Abe’nin ilintili olduğunu düşündüğü bir organizasyon nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'yi vurarak öldüren ve suikasttan hemen sonra tutuklanarak cezaevine konulan şahsın kimliği açıklandı. Polis, Abe’yi el yapımı bir silahla vurarak öldürdüğünü kabul eden adamın 41 yaşındaki Tetsuya Y. olduğunu kaydetti.

Y.’nin saldırıdan sonra kendileriyle oldukça serinkanlı bir biçimde konuştuğunu aktaran polis, "Şüpheli, belirli bir örgüte karşı kin duyduğunu ve eski başbakan Abe’nin bu örgütle bağlantısı olduğunu düşündüğü için suçu işlediğini belirtti" açıklamasını yaptı. Polis, örgütün adını açıklamazken, Japon medyasında bağımsız kaynaklara dayandırılan haberlerde, şüphelinin bahsettiği örgütün dini bir örgüt olduğu iddia edildi.

Şinzo Abe 8 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Şinzo Abe 8 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Fotoğraf: Kyodo/AP Photo/picture alliance

Kamu televizyonu NHK ve Mainichi Shimbun gazetesi, zanlının annesinin bu organizasyona yaptığı bağışlar nedeniyle ailesinin zor duruma düştüğünü aktardı. Kyodo News ise, Y.’nin aslında örgütün liderini hedef almayı planladığını, ancak daha sonra hedef değiştirerek, örgütü Japonya’da tanıttığına inandığı Abe’ye yöneldiğini kaydetti.

Donanmada atış talimlerine katılmış

Şu anda işsiz olan Tetsuya Y.'nin en son Japonya’nın batısındaki bir fabrikada yaklaşık bir buçuk yıl çalıştığı belirtildi. Saldırgan, 2002’den itibaren üç yıl süreyle Japon Donanması’nda görev yaptığını söylerken, bu süre zarfında atış talimlerine de katıldığı belirtildi.

Japans Ex-Regierungschef Shinzō Abe nach Attentat gestorben
Japon medyası, saldırganın cinayeti işleme gerekçesi olarak gösterdiği organizasyonun dini bir örgüt olduğunu öne sürdü. Fotoğraf: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

İşyerinde kendisiyle herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyen Tetsuya Y.’nin eski yöneticisi "Şoke oldum" diye konuştu. NHK kanalına konuşan Y.’nin ortaokul arkadaşları da şahsın sessiz biri olduğunu ancak arkadaş çevresi bulunduğunu, sporda ve fen derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu aktardı.

Polisin, Tetsuya Y.’nin evinde yaptığı aramada çok sayıda el yapımı silah malzemesi bulduğu belirtildi. Japon medyası, saldırganın silahlardan en az birini aylar önce yaptığından şüphelenildiğini aktardı.

AFP/SÖ,EC

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