Abe silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bir seçim etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti. Abe'yi el yapımı bir silahla vuran zanlının eski bir asker olduğu belirtildi.

Nara kentinde düzenlenen bir seçim etkinliği sırasında silahlı saldırıya uğrayan Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti. 67 yaşındaki siyasetçi yerel saat ile 11.30 sularında, konuşma yaptığı esnada arkasından ateş edilmesi üzerine yere yığılmış ve hemen hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye suikast düzenlenen Nara kentindeki meydan Fotoğraf: KYODO/REUTERS

Saldırı şüphelisi eski bir asker

Japon televizyonu NHK, gözaltına alınan saldırı şüphelisinin 42 yaşında olduğunu ve el yapımı bir silah kullandığını aktardı. Şüphelinin Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı eski bir asker olduğu ileri sürülüyor.

Liberal Demokrat Parti'nin eski başkanı olan Abe 2006-2007 ve 2012-2020 yılları arasında Japonya'da başbakanlık görevinde bulunmuş ve böylece ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Japonya'da Pazar günü parlamentonun üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi üyelerini belirlemek üzere seçimler yapılacak.

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Liberal Demokrat Parti lideri ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın, selefine düzenlenen suikast üzerine, Yamagata prefektörlüğünde yürüttüğü seçim çalışmalarını yarıda bırakarak başkent Tokyo'ya döndüğü öğrenildi.

Siyasi çizgisi muhafazakar, sağ kanat milliyetçi olarak tanımlanan Abe'ye düzenlenen suikasta ülke içinden ve dışından tepkiler geliyor. Japonya Komünist Partisi'nden bir temsilci, "Siyasi faaliyetlere yönelik şiddet hiçbir biçimde kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abe'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" ifadesini kullandı:

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel de, "Hepimiz üzgünüz ve şoke olduk" dedi. "Abe-san Japonya'nın seçkin bir lideri ve ABD'nin sarsılmaz bir müttefikiydi" diyen Emanuel, "ABD hükümeti ve Amerikan halkı Abe-san'ın, ailesinin ve Japon halkının esenliği için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

dpa,AFP,Reuters / EC,ET