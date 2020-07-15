 ABD′ye silah ihracatına itiraz | ALMANYA | DW | 27.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

ABD'ye silah ihracatına itiraz

Almanya'da Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, ırkçılıkla suçlanan ABD emniyet teşkilatlarına Almanya'dan silah ihraç edilmesine karşı çıktı.

Arşiv - Alman silah sanayi devi Heckler & Koch'un ürettiği G36 piyade tüfeği

Arşiv - Alman silah sanayi devi Heckler & Koch'un ürettiği G36 piyade tüfeği

Almanya parlamentosunda grubu bulunan muhalefet partilerinden Sol Parti, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan polis şiddeti nedeniyle bu ülkeye yönelik silah ihracatının durdurulmasını talep etti.

Sevim Dağdelen

Sevim Dağdelen

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Alman silahlarının ABD'de göstericilere karşı kullanılma riskinin bulunduğunu ifade ederek, "Irkçı şiddet uyguladığı için eleştirilen ABD emniyet birimlerinin Alman savunma sanayinde üretilen silahlarla donatıldığının ortaya çıkmasına rağmen, Alman hükümetinin bu silahların satışına onay vermeye devam etmesi tahammül edilebilir değil" dedi.

Aynı zamanda partisinin dış politika uzmanlarından biri olan Sevim Dağdelen'in, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na yönelik soru önergesine verilen yanıta göre Alman hükümeti, 2010 yılından bu yana ABD'ye 6,2 milyar euro değerinde silah satışını onayladı. Bu silahlar arasında 40,5 milyon euro değerinde tüfek ve makineli tüfek ile toplamda 47,3 milyon euroluk el bombası bulunuyor.

Heckler & Koch, Sig Sauer ve Carl Walther

Alman haber ajansı dpa'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı habere göre Almanya'nın son 10 yılda ABD'ye sattığı savunma sanayi ürünleri arasında ayrıca 29,7 milyon değerinde silah parçaları ve 265,2 milyon euro değerinde mühimmat da yer alıyor. Bakanlık, Alman silah sanayinin onde gelen üç şirketi, Heckler & Koch, Sig Sauer ve Carl Walther'den ikisinin ürünlerini doğrudan Amerikan emniyet teşkilatlarına ihraç ettiğini duyurdu.

Öte yandan 2010 yılından bu yana, ABD'de göstericilere karşı polis tarafından kullanılması olası, toplamda 298 bin euro değerinde ürün içeren 96 ihracat izninine daha Alman hükümetinden onay verildiği belirtildi. Bu ürünler arasında biber gazı için gerekli olan kimyasal maddeler, el ve ayak kelepçeleri ile elektro şok cihazları bulunuyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde iki ay önce siyah Amerikalı George Floyd'un, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin tamamında, polisin ırkçı tavrına karşı kitlesel eylemler düzenleniyor. Büyük oranda barışçıl bir karaktere sahip olan bu gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman şiddet olayları da yaşanıyor.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Roosevelt heykeli ırkçılık nedeniyle kaldırılıyor

ABD'nin 26'ıncı başkanı Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli ırkçı bir tasvir olduğu gerekçesiyle 80 yıldır sergilendiği yerden kaldırılıyor.  

ABD'deki polis şiddetinde otopsi raporu açıklandı: Cinayet

ABD'de geçen Cuma polis tarafından öldürülmesi üzerine Atlanta kentinde protesto gösterileri düzenlenen Rayshard Brooks hakkındaki otopsi raporu açıklandı. Raporda olay cinayet olarak tanımlandı.  

Almanya'da emniyette ırkçılık ve polis şiddeti tartışması

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra Almanya’da da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışması gündemde. Polise karşı yılda 2000-2500 soruşturma açılıyor, çoğu takipsizlikle sonuçlanıyor.  

Benzer içerik

Flagge Deutschland vor der Fahne der EU

SZ: AB zaafiyet sarmalının içine düştü 15.07.2020

AB'nin dış politika karnesi, Almanya’nın Hessen eyaletinde bir emniyet müdürünün görevden ayrılmasına neden olan "NSU 2.0" skandalı ve muharebe silahı ihracatındaki artış, Alman basınında öne çıkan konular.

Erdogan besucht Hagia Sophia

SN: Erdoğan'ın hamlesi hiç bilgece değil 24.07.2020

Alman basınında Ayasofya’nın, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile ibadete açılması ve ABD Başkanı Trump’ın ırkçılık karşıtı eylemlerde bulunan göstericilere ağır silahlı polislerle müdahale kararı öne çıkıyor.

England Black Live Matter Proteste in London

FR: Diz çöktürülmemek için diz çöküyorlar 08.06.2020

Haftasonunda Almanya’da da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler ve ABD Başkanı Trump’ın Almanya’daki Amerikan askerlerinin bir bölümünü çekme planı Alman basınında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya’da teneffüste Türkçe konuşan öğrenciye ceza

Almanya’da teneffüste arkadaşıyla Türkçe konuşan kız çocuğuna öğretmeni ceza verdi. Heidelberg yakınlarında meydana gelen olay tepkilere neden oldu. Teneffüste Türkçe yasağı daha önce de tartışmalara neden olmuştu.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    