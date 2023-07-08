ABD'ye misket bombası tepkisi

Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının "çaresizlik" ve zayıflık" göstergesi olduğunu belirtti. Karara, İngiltere ve İspanya'dan da tepki geldi.

ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararına tepkiler sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "çaresizlik" belirtisi olarak tanımladığı bu kararın "fazlasıyla süslü Ukrayna karşı saldırısının başarısızlığı bağlamındaki zayıflığı gösterdiğini" söyledi.

Bu hamleyi ABD'nin Rusya karşıtı "saldırgan" planının "Ukrayna'daki savaşı uzatmaya yönelik" bir parçası olarak niteleyen Zaharova, Ukrayna'nın bu silahları sorumlu bir şekilde kullanacağına söz vermesinin "hiçbir değeri olmadığını" belirtti.

Zaharova, "Washington ve Kiev'in tehlikeli sonuçlarını düşünmeden güvendikleri son 'mucize silahın' da özel askeri operasyonumuz üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Askeri operasyonun hedefleri tamamen başarılacaktır" dedi.

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkedeki saldırılarında misket bombası kullanmıştı. İnsan hakları örgütleri, Ukrayna'nın da savaşta bu bombalardan kullandığını belirtiyor.

Kiev memnun

ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise söz konusu bombaların Ukraynalı askerlerin hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Reznikov, "Ukrayna bu mühimmatı sadece uluslararası kamuoyunca tanınan topraklarımızın işgalden kurtarılması için kullanacak. Bu mühimmat Rusya'nın resmen tanınan topraklarında kullanılmayacak" dedi. Reznikov ayrıca bu mühimmatın kullanımına ilişkin kayıtların sıkı şekilde tutulacağını ve Ukrayna'nın müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Misket bombaları, çok sayıda küçük bombadan oluşuyor. Geniş bir alanda hedef ayırt etmeksizin öldürücü olabilen bu patlayıcıların bazıları ise hemen infilak etmiyor. Daha sonra patlama riski bulunan bu bombalar onlarca yıl özellikle sivil halk için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Misket bombasının üretimi, depolanması, satışı ve kullanımı 2008 yılında imzalanan ve 2010'da yürürlüğe giren Oslo Anlaşması'nca yasaklanmıştı. Ancak Rusya, Ukrayna ve ABD bu anlaşmayı imzalayan 123 ülke arasında bulunmuyor.

İspanya ve İngiltere'den açıklama

ABD'nin misket bombası kararına uluslararası insan hakları örgütlerinin ardından İspanya da tepki gösterdi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya yardım için misket bombası gönderilmesinin doğru bir adım olmadığını belirtti.

Bunun İspanya'nın da üyesi olduğu NATO tarafından değil, ABD hükümetince alınmış bir karar olduğunu hatırlatan Robles, "Ukrayna'nın meşru şekilde savunulmasına evet, ama misket bombalarına hayır" ifadesini kullandı.

Robles, İspanya'nın "bazı silahların ve bombaların hiçbir koşulda Ukrayna'ya gönderilmemesi" gerektiği konusundaki kararlığına vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak Londra'dan da açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin misket silahlarını yasaklayan ve kullanımını caydıran bir uluslararası anlaşmaya taraf olduğunu hatırlatarak "Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek için kendi payımıza düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ancak biz bunu önce ağır savaş tankları, son olarak da uzun menzilli silahlar sağlayarak yaptık. Umarız tüm ülkeler Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürebilir" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

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