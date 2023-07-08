  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaRusya

ABD'ye misket bombası tepkisi

3 saat önce

Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının "çaresizlik" ve zayıflık" göstergesi olduğunu belirtti. Karara, İngiltere ve İspanya'dan da tepki geldi.

https://p.dw.com/p/4TcfS
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: ArşivFotoğraf: MOHAMMED ZAATARI/AP/picture alliance

ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararına tepkiler sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "çaresizlik" belirtisi olarak tanımladığı bu kararın "fazlasıyla süslü Ukrayna karşı saldırısının başarısızlığı bağlamındaki zayıflığı gösterdiğini" söyledi.

Bu hamleyi ABD'nin Rusya karşıtı "saldırgan" planının "Ukrayna'daki savaşı uzatmaya yönelik" bir parçası olarak niteleyen Zaharova, Ukrayna'nın bu silahları sorumlu bir şekilde kullanacağına söz vermesinin "hiçbir değeri olmadığını" belirtti.

Zaharova, "Washington ve Kiev'in tehlikeli sonuçlarını düşünmeden güvendikleri son 'mucize silahın' da özel askeri operasyonumuz üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Askeri operasyonun hedefleri tamamen başarılacaktır" dedi.

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkedeki saldırılarında misket bombası kullanmıştı. İnsan hakları örgütleri, Ukrayna'nın da savaşta bu bombalardan kullandığını belirtiyor.

Kiev memnun

ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise söz konusu bombaların Ukraynalı askerlerin hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Reznikov, "Ukrayna bu mühimmatı sadece uluslararası kamuoyunca tanınan topraklarımızın işgalden kurtarılması için kullanacak. Bu mühimmat Rusya'nın resmen tanınan topraklarında kullanılmayacak" dedi. Reznikov ayrıca bu mühimmatın kullanımına ilişkin kayıtların sıkı şekilde tutulacağını ve Ukrayna'nın müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Misket bombaları, çok sayıda küçük bombadan oluşuyor. Geniş bir alanda hedef ayırt etmeksizin öldürücü olabilen bu patlayıcıların bazıları ise hemen infilak etmiyor. Daha sonra patlama riski bulunan bu bombalar onlarca yıl özellikle sivil halk için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Misket bombasının üretimi, depolanması, satışı ve kullanımı 2008 yılında imzalanan ve 2010'da yürürlüğe giren Oslo Anlaşması'nca yasaklanmıştı. Ancak Rusya, Ukrayna ve ABD bu anlaşmayı imzalayan 123 ülke arasında bulunmuyor.

İspanya ve İngiltere'den açıklama

ABD'nin misket bombası kararına uluslararası insan hakları örgütlerinin ardından İspanya da tepki gösterdi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya yardım için misket bombası gönderilmesinin doğru bir adım olmadığını belirtti.

Bunun İspanya'nın da üyesi olduğu NATO tarafından değil, ABD hükümetince alınmış bir karar olduğunu hatırlatan Robles, "Ukrayna'nın meşru şekilde savunulmasına evet, ama misket bombalarına hayır" ifadesini kullandı.

Robles, İspanya'nın "bazı silahların ve bombaların hiçbir koşulda Ukrayna'ya gönderilmemesi" gerektiği konusundaki kararlığına vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak Londra'dan da açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin misket silahlarını yasaklayan ve kullanımını caydıran bir uluslararası anlaşmaya taraf olduğunu hatırlatarak "Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek için kendi payımıza düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ancak biz bunu önce ağır savaş tankları, son olarak da uzun menzilli silahlar sağlayarak yaptık. Umarız tüm ülkeler Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürebilir" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukrayna lideri Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

Erdoğan'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

İstanbul'da Zelenskiy ile görüşen Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" dedi. Erdoğan, Rusya lideri Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.
Politika10 saat önce
NATO ve Ukrayna bayrakları

Almanlar Ukrayna'yı savaştan sonra NATO'da görmek istiyor

Almanlar Ukrayna'yı savaştan sonra NATO'da görmek istiyor

Almanya'da yapılan ankete göre, halkın önemli bir bölümü Ukrayna'nın savaş bittikten sonra NATO'ya katılması gerektiğini düşünüyor.
Politika5 saat önce
Alman Rheinmetall şirketinde üretilen top mermileri

AB Ukrayna için savunma sanayisini canlandırıyor

AB Ukrayna için savunma sanayisini canlandırıyor

AB, üye ülkelerdeki savunma sanayisini canlandırmak için harekete geçti. Böylece üye ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Ukrayna'ya mermi tedarikinde yaşanan sorunların aşılması hedefleniyor.
Politika7 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fotoğraf: Arşiv

ABD'ye misket bombası tepkisi

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Paso Severino rezervuarın kurumuş durumda

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Doğa ve Çevre9 saat önce
Elde tutulan TL banknotları

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Politika10 saat önce

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Sağlık11 saat önce
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve parti başkanı Erkan Baş, tutuklu bulunan Can Atalay'ın fotoğrafı ile TBMM sıralarında

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Hukuk ve Adalet23 saat önce
Symbolbild | Türkische Lira

Vergi yağmuru dar gelirliyi vuracak

Vergi yağmuru dar gelirliyi vuracak

Ekonomi7 Temmuz 2023

Almanya'dan Pelin Ünker'e ödül

Almanya'dan Pelin Ünker'e ödül

Politika7 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön