ABD'ye meydan okuyan İran Avrupa'dan ümitli

İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yeniden yaptırım uygulamaya başlayan ABD'nin bu politikasına dair Tahran'dan yeni açıklamalar geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hoy kentinde yaptığı konuşmada, "İran'a karşı uygulanan psikolojik savaşın bir parçası olan bu baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi. Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Petrol ihracatımızı durdurmayı başaramadılar. Petrol ihraç etmeyi sürdüreceğiz... Bölgesel politikalarınız başarısızlığa uğradı ve Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'ye kadar tüm başarısızlığının faturasını İran'a çıkarıyorsunuz" ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının yeterli uluslararası desteği bulamadığını belirten Ruhani, Washington'ın İran'dan en fazla petrol ithal eden devletler arasında bulunan sekiz ülkeye geçici muafiyet tanıdığını hatırlatarak, "Amerika şu an tecrit edilmiş durumda. Birçok ülke İran'a destek veriyor. Siyonist rejim ve bölgedeki bazı ülkeler dışında hiçbir ülke, Amerika'nın İran'a baskısını desteklemiyor" dedi.

ABD, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen mayıs ayında çekilmesinin ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar ağustos ayında yürürlüğe girmişti. 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren yaptırımlar ise İran'ın petrol ve doğal gaz ihracatı ile bankacılık sektörünü kapsıyor.

ABD'nin çekildiği anlaşmanın İran dışındaki diğer tarafları olan Avrupa Birliği (AB), Almanya, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ise Tahran'ın nükleer programını durdurması karşılığında imzalanan bu mutabakatın bozulmaması için çaba sarf ediyor. AB, bu bağlamda İran'la dolar dışı ticaret yapılabilmesi için Özel Amaçlı Araç (SPV) adı verilen yeni bir mekanizma kurmaya çalışıyor. Ancak Reuters'a konuşan diplomatlar, şu ana kadar hiçbir AB ülkesinin bu mekanizmaya ev sahipliği yapmaya yanaşmadığını söyledi.

İran: AB'nin SPV'yi uygulamasını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise AB'nin nükleer anlaşmayı "kurtarabileceğinden ümitli olduğunu" söyledi. İran ve İngiltere dışişleri bakanlarının Tahran'da yapacağı görüşme öncesi açıklamada bulunan Kasımi, "AB'nin İran'la ticareti Amerikan yaptırımlarından korumaya yönelik mekanizmasının uygulanmasında bazı anlaşmazlıklar var... Ama Avrupalıların anlaşmayı kurtarabileceğinden hâlen ümitliyiz" dedi.

"AB'nin SPV'yi mümkün olan en kısa sürede uygulamasını bekliyoruz" diyen Kasımi, "anlaşmanın diğer imzacıları hürmet ettiği sürece, İran'ın da verdiği sözlere bağlı olduğunu" söyledi.

Tahran'ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a giden ilk Batılı dışişleri bakanı oldu.

DW,rtr/CÖ,EC

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