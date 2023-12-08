ABD'ye "Gazze'de ateşkes" baskısı artıyor

Gazze'de acil insanî ateşkes için BMGK'ya çağrılar yükselirken benzer tasarıları veto eden ABD'ye baskı artıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, BMGK'yı "süregelen katliamın işbirlikçisi" haline gelmekle suçladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve acil yardımların ulaştırılması için derhal insanî ateşkes kararı çıkarmaya çağırdı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları da kınayan Guterres, "33'ü çocuk bin 300 kişiyi kasıtlı bir şekilde öldürmenin, binlerce kişiyi yaralamanın, yüzlerce kişiyi rehin almanın hiçbir gerekçesi olamaz" dedi. Hamas'ın elinde halen yaklaşık 130 rehinenin bulunduğuna işaret eden Guterres, rehinelerin derhal ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Aynı zamanda Hamas'ın vahşeti, Filistinlilerin topluca cezalandırılmasına asla gerekçe olamaz" diyen Guterres, uluslararası insanî hukukun "sivillerin korunması görevini de kapsadığına" vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: YUKI IWAMURA/AFP

Guterres, Çarşamba günü BM Şartı'nın 99'uncu maddesini işletme yetkisini ilk kez kullanarak BMGK üyelerine acil insanî ateşkes için harekete geçme çağrısı yapmıştı. Guterres üye ülkelere gönderdiği mektupta Gazze Şeridi'ndeki durumun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik mevcut tehditleri güçlendirebileceği uyarısında bulunmuş, "Gazze Şeridi'ndeki durum hızla kötüleşerek bir felakete dönüşmektedir. Bu, Filistinlilerin tümü ve bölgedeki barış ve güvenlik açısından geri döndürülmesi mümkün olmayacak potansiyel sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 17 bin 487'ye yükseldi.

Gözler BMGK oylamasında

Guterres'in BMGK üyelerine yazdığı mektup ve BMGK'yı acil toplantıya çağırmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hazırladığı karar tasarısının ABD engeline takılıp takılmayacağı merak konusu. AFP haber ajansı, tasarı metninde Gazze'deki durumun "felaket" olarak tanımlandığını ve acil insanî ateşkes talebi içerdiğini bildirdi.

Kısa kaleme alınmış metinde sivillerin korunması, Hamas'ın elindeki rehinelerin koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne insanî yardımların erişiminin sağlanması taleplerinin yer aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487'ye yükseldi Fotoğraf: Athit Perawongmetha/REUTERS

ABD'den veto sinyali

ABD'nin BM nezdindeki Daimi Büyükelçisi Robert Wood, oylamaya saatler kala tasarıyı desteklemeyecekleri sinyali verdi. Wood, "ABD, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güven içinde yaşayabileceği kalıcı barışa güçlü destek vermekle birlikte acil bir ateşkesi desteklemiyoruz" açıklaması yaptı. Wood, derhal ateşkes ilan edilmesinin "sadece bir sonraki savaşın tohumlarını ekeceği" değerlendirmesinde bulunarak "Çünkü Hamas kalıcı barışı, iki devletli çözümü istemiyor" dedi.

Daha önce de BMGK'da benzer talepler içeren karar tasarıları ABD'nin vetosuna takılmıştı. BMGK'da veto yetkisine sahip beş üye bulunuyor. Bu ülkeler; ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin.

MSF: BMGK katliamın işbirlikçisi haline gelmiştir

BMGK'daki kritik oylama öncesinde ABD'nin tutumuna Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden (MSF) sert eleştiri geldi.

MSF'den yapılan açıklamada, "Bugüne kadar BMGK'nın eylemsizliği ve üye ülkelerin, özellikle de ABD'nin vetoları, Konsey'i süregelen katliamın işbirlikçisi haline getirmiştir" denildi.

Bu eylemsizliğin erkek, kadın ve çocukların kitleler halinde öldürülmesine yeşil ışık yaktığını vurgulayan MSF, "Şu an tam ateşkesi sağlamak ve kuşatmayı sona erdirmek üzere harekete geçememek affedilmez olacaktır. Tarih bu katliamın durdurulmasını geciktirmenin hesabını yazacaktır" uyarısı yaptı.

DW,rtr/BK,EC

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