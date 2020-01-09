 ABD′ye göre Ukrayna uçağını İran vurdu | DÜNYA | DW | 09.01.2020

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DÜNYA

ABD'ye göre Ukrayna uçağını İran vurdu

ABD'li yetkililer, Tahran yakınlarında düşen Ukrayna yolcu uçağının yanlışlıkla İran tarafından vurulduğu görüşünde. Trump da olaya dair "şüpheleri" bulunduğunu söyledi. Ancak İran, ABD'nin iddiasını yalanladı.

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Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, Tahran yakınlarında düşen Ukrayna yolcu uçağının yanlışlıkla İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu düşünüyor.

Associated Press'in haberine göre, ABD istihbaratının elindeki bilgilere dayanarak konuşan iki yetkili, 176 kişi taşıyan uçağın, "yüksek ihtimalle" bir İran füzesiyle vurulduğunu söyledi.

Uydu, radar ve elektronik veriler ışığında CNN, CBS ve Newsweek'e konuşan ABD'li yetkililer de uçağın yanlışlıkla İran hava savunma sistemlerince vurulduğu görüşünde.

Trump: Birileri hata yapmış olabilir

ABD Başkanı Donald Trump da olayla ilgili "şüpheleri" bulunduğunu söyledi.

"Çok korkunç bir şey oldu" diyen Trump, "Bazıları mekanik bir durum olduğunu söylüyor. Ama ben şahsen böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

Tahran'dan yalanlama

İran ise ABD'li yetkililerin iddialarını yalanladı. İran Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uçağın füzeyle vurulduğuna dair haberler hiçbir şekilde doğru olamaz" denildi.

Aynı zamanda İran Sivil Havacılık İdaresi'nin başında olan bakan yardımcısı Ali Abidzade de "mantık dışı söylentiler" olarak tanımladığı iddialarla ilgili olarak "Bilimsel olarak Ukrayna uçağının bir füzeyle vurulması imkânsız" dedi.

Ukrayna Uluslararası Havayolları şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçak, dün Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü. Uçaktaki 176 kişi de ölmüştü. Olay, İran'ın Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere düzenlediği balistik füze saldırısından birkaç saat sonra gerçekleşmişti. İran bu saldırıyı, Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak gerçekleştirmişti.

DW,AP,AFP,rtr,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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