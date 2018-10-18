 ABD’ye doğru yola çıkan binlerce göçmen Meksika’ya ulaştı | DÜNYA | DW | 22.10.2018

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DÜNYA

ABD’ye doğru yola çıkan binlerce göçmen Meksika’ya ulaştı

Yoksulluk nedeniyle Honduras’tan ABD’ye doğru yürüyerek yola çıkan binlerce göçmen Meksika’ya ulaştı. Trump, göçmenlerin önce Meksika’da sığınma başvurusunda bulunmadıkları takdirde ABD'den geri çevrileceklerini söyledi.

Mexiko Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA (picture-alliance/dpa/M. Castillo)

Honduras'tan yola çıkan ve yollarda kendilerine birçok kişinin katıldığı binlerce göçmenden oluşan kafile Meksika'ya ulaştı. Haftalardır yollarda olan ve çoğunluğunu Honduras, Guatemala ve El Salvadorluların oluşturduğu kafile, Meksika sınırındaki Tapachula kentine ulaştı.

Bir Meksika polisi, göçmenlerden oluşan kafileyi durdurma yönünde bir talimat almadıklarını, kafilenin güvenli bir şekilde kentteki bir mülteci kampına yönlendirilmesinin planlandığını söyledi.

Henüz resmi bir rakamdan söz edilemezken, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle ABD’ye geçmek için kitlesel göçü organize edenler kafilenin tahminen 7 bin 500 kişiden oluştuğunu belirtiyor. Kafilenin içinde çok sayıda çocuk ve genç de bulunuyor.

Meksika'dan "iltica başvurusunda bulunun" çağrısı

Kafiledeki göçmenlerin çoğunun Meksikalı yetkililerin "sığınma başvurusunda bulunun" çağrısını dikkate almadığı ve ülkeye Guatemala'daki Suchiate Nehri'ni geçerek yasa dışı giriş yaptığı belirtildi. Bölgesel Göç Dairesi'nin başında bulunan Fransizco Ehevarria, göçmenlere yönelik, "Meksika devleti sizi göç statünüzü düzenlemeye çağırıyor. Aksi takdirde yasalar devreye girecektir" ifadelerini kullandı.

Grenze Guatemala Mexiko Migranten aus Honduras (picture-alliance/AP Photo/M. Castillo)

Göçmenlerin çoğu Guatemala'daki Suchiate Nehri'ni geçerek Meksika'ya giriş yaptı

Günler önce yaya olarak yola çıkan ve aralarında çok sayıda çocuklu ailenin de bulunduğu bir grubun bir diğer kafileye eklenmesiyle kafilenin giderek büyüdüğü belirtiliyor.

Ülkelerindeki yoksulluk ve şiddetten kaçarak yeni bir yaşam kurma umuduyla yola çıkan göçmenlerden oluşan grubun hedefi ise kalan 3 bin 800 kilometreyi de arşınlayarak ABD'ye ulaşmak ve burada sığınma başvurusunda bulunmak.

Trump: Konvoylar Demokrat Parti'nin rezaletidir

ABD Başkanı Donald Trump‘tan, göçmen dalgasına sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Trump, kafilenin Meksika'ya ulaştığı haberinin ardından attığı tweette, "yasa dışı yabancıların güney sınırımıza hücumunu (göç akınını) engellemek için azami düzeyde çaba gösterilmektedir" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin önce Meksika'da sığınma başvurusunda bulunması gerektiğini; bunu yapmadıkları takdirde ABD'nin kendilerini geri çevireceklerini söyleyen Trump, "Mahkemelerin ABD'den gerçekleştirilemez  taleplerde bulunduğunu" belirtti.

ABD Başkanı, ayrıca konuya ilişkin eleştiri oklarını yaklaşan Kongre ara seçimlerine de atıfla Demokrat Parti'ye çevirdi. Trump, "Konvoylar Demokrat Parti'nin rezaletidir. Göç yasalarını değiştirin. Hemen şimdi!" ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasının ana unsurunu oluşturan yasa dışı göçle mücadele, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da Trump'ın temel politikalarından biri oldu.

Trump geçen hafta da Meksika hükümetinin Orta Amerika'dan ABD'ye yönelik göç dalgasını engellemek için harekete geçmemesi halinde orduyu görevlendirerek ülkesinin Meksika ile olan sınırını kapatma tehdidinde bulunmuştu.

DW,dpa/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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