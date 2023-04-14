ABD'ye ait gizli bilgilerin sızdırılmasında gözaltı

ABD savunmasına yönelik gizli bilgileri sızdırma suçlamasıyla bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Belgelerde Ukrayna savaşıyla ilgili bilgilerin yanında müttefiklere yönelik casusluk faaliyetleri de yer alıyordu.

ABD'ye ait gizli savunma bilgilerini internet üzerinden ifşa etme suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Merrick Garland, Massachusetts eyaletine bağlı Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızları'nda görev yapan Jack T. adlı kişinin gözaltına alındığını ve Boston'daki federal mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

Garland, gözaltı işleminin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince "olaysız bir şekilde" gerçekleştirildiğini ve "ülke savunmasına yönelik gizli bilgilerin yetki bulunmadan çıkarılması, saklanması ve yayılması iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında yapıldığını" kaydetti.

21 yaşında olduğu belirtiliyor

ABD medyasında yer alan haberlerde, göz altına alınan kişinin 21 yaşında olduğu ve Massachusetts eyaleti Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının istihbarat biriminde çalıştığı belirtiliyor. Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızları, barış dönemlerinde eyalet valisine bağlı bulunuyor.

New York Times gazetesi de Jack T.'nin Thug Shaker Central adlı bir internet sohbet grubunun yöneticisi olduğunu, 20-30 kişilik grubun bu platformda silahlar ve bilgisayar oyunlarıyla ilgili yazıştığını, gizli belgelerin de ilk kez bu grupta yayınlandığını yazdı.

Mart ayında, çoğu Ukrayna savaşıyla ilgili istihbari bilgileri içeren belgeler sosyal medyada yayılmaya başlamıştı. Pentagon, yayılan bilgilerin bazılarının manipüle edilmiş olduğunu açıklarken ABD savunma kaynakları belgelerin büyük bölümünün Şubat ve Mart aylarına ait günlük bilgileri içerdiğini, gelecekte planlanan görevlerle ilgili bilgi bulunmadığını belirtmişti.

Müttefiklerle ilgili istihbari bilgiler de sızdı

İnternette dolaşan belgelerde Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve savaşla ilgili durum değerlendirmelerinin yanı sıra, ABD'nin müttefikleriyle ilgili istihbari bilgilerin de bulunması, Washington'ı müttefik ve partner ülkelere karşı zor durumda bırakmıştı. Ancak ABD'nin müttefiklerine karşı casusluk faaliyetlerini ifşa eden belgelerin doğruluğu teyit edilemedi. Uzmanlar, belgeler üzerinde oynamalar yapılmış olabileceğine de işaret ediyor.

ABD Casusluk Yasası uyarınca gizli belgelerin ifşası suçu için on yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

rtr,dpa/BK,JD