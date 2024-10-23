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Abdullah Öcalan

İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili haberlere bu dosyadan ulaşabilirsiniz.

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Haberler

23 Ekim 2024

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Hangi sorun çözülecek?

22 Ekim 2024

Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk tepkiler

22 Ekim 2024

Bahçeli'den Öcalan'a TBMM çağrısı

13 Ekim 2024

DEM Parti: Toplumsal barış için bir adres de İmralı

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Güncel Konular

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?

Uzmanlar, Öcalan'a tarihi bir çağrıda bulunan Bahçeli'nin bu açıklama için seçildiği görüşünde.
Politika22 Ekim 2024
Türkei Gefängnis in Silivri

Avrupa Konseyi: Türkiye'de işkence arttı

Avrupa Konseyi: Türkiye'de işkence arttı

Avrupa Konseyi'ne göre Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde işkence ve kötü muamele arttı.
İnsan Hakları25 Ocak 2024
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Öcalan’ın mektubunu okuyan profesöre soruşturma

Öcalan’ın mektubunu okuyan profesöre soruşturma

Türkiye, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan'ı 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminden önce, İmralı’ya giderek Öcalan’ın mesajını getiren kişi olarak tanıdı. Şimdi o mesajdan 4 yıl sonra hakkında terör soruşturması açıldı. Prof. Dr. Özcan sorularımızı yanıtladı.
Politika6 Ekim 202302:45 dak.
Türkei Bursa | Türkei Ankara | Abdullah Öcalan inhaftiert

CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği

CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği

CPT'nin İmralı ziyaretine ilişkin hazırlayacağı rapor AİHM gündemindeki Öcalan davasında belirleyici olacak.
Hukuk ve Adalet2 Aralık 2022

Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı

Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı

AİHM, Öcalan'ın Yunanistan'a karşı dava başvurusunu kaydederek işleme koydu.
Politika29 Kasım 2022
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DW Haber - 13.01.2022

DW Haber - 13.01.2022

DW Haber'de bugün: Uzmanlar: PCR yerine antijen testi gelmeli, AKP'li yetkili: Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması gündeme gelebilir, Özel okullarla veliler arasında zam anlaşmazlığı, İçki zamları sonrasında esnafta iflas korkusu.
Politika13 Ocak 202215:51 dak.
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