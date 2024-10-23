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2024 ABD seçimleri
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Abdullah Öcalan
İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili haberlere bu dosyadan ulaşabilirsiniz.
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Haberler
23.10.2024
23 Ekim 2024
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Hangi sorun çözülecek?
22.10.2024
22 Ekim 2024
Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk tepkiler
22.10.2024
22 Ekim 2024
Bahçeli'den Öcalan'a TBMM çağrısı
13.10.2024
13 Ekim 2024
DEM Parti: Toplumsal barış için bir adres de İmralı
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Güncel Konular
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?
Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?
Uzmanlar, Öcalan'a tarihi bir çağrıda bulunan Bahçeli'nin bu açıklama için seçildiği görüşünde.
Politika
22.10.2024
22 Ekim 2024
Avrupa Konseyi: Türkiye'de işkence arttı
Avrupa Konseyi: Türkiye'de işkence arttı
Avrupa Konseyi'ne göre Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde işkence ve kötü muamele arttı.
İnsan Hakları
25.01.2024
25 Ocak 2024
Öcalan’ın mektubunu okuyan profesöre soruşturma
Öcalan’ın mektubunu okuyan profesöre soruşturma
Türkiye, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan'ı 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminden önce, İmralı’ya giderek Öcalan’ın mesajını getiren kişi olarak tanıdı. Şimdi o mesajdan 4 yıl sonra hakkında terör soruşturması açıldı. Prof. Dr. Özcan sorularımızı yanıtladı.
Politika
06.10.2023
6 Ekim 2023
02:45 dak.
CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği
CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği
CPT'nin İmralı ziyaretine ilişkin hazırlayacağı rapor AİHM gündemindeki Öcalan davasında belirleyici olacak.
Hukuk ve Adalet
02.12.2022
2 Aralık 2022
Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı
Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı
AİHM, Öcalan'ın Yunanistan'a karşı dava başvurusunu kaydederek işleme koydu.
Politika
29.11.2022
29 Kasım 2022
DW Haber - 13.01.2022
DW Haber - 13.01.2022
DW Haber'de bugün: Uzmanlar: PCR yerine antijen testi gelmeli, AKP'li yetkili: Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması gündeme gelebilir, Özel okullarla veliler arasında zam anlaşmazlığı, İçki zamları sonrasında esnafta iflas korkusu.
Politika
13.01.2022
13 Ocak 2022
15:51 dak.
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