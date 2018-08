ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Türkiye'den yanıt

Ankara ile Washington arasında papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle yaşanan gerginlikte ABD'nin son yaptırım tehdidine Türkiye'den yanıt geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Washington'ın şu ana kadar aldığı kararlarla ilgili, "Türkiye olarak, ABD'nin aldığı tedbirlere, uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımızla ve DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara'daki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Eximbank arasındaki bir imza töreninde konuşan Pekcan, "Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda ve her koşulda haklı davalarında her zaman yanında olacağız. Umuyoruz ki ABD'li dostlarımız da en kısa sürede bu gerçeği görecek ve küresel ekonomi ve yatırım ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi kendileriyle diyalog ve iş birliğine açığız" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Perşembe günü Beyaz Saray'daki kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'de ev hapsinde tutulan Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda yeni ekonomik yaptırımları yürürlüğe sokmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Trump: Hiçbir şey ödemeyeceğiz

Aynı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye hakkında "İyi bir dost olmadıklarını ispat ettiler" ifadesini kullanırken daha sonra attığı tweet'te de Brunson'la ilgili tepkisini gösterdi.

Trump, "Türkiye yıllarca ABD'den faydalandı. Şimdi ise harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar. Ben şu an ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Ama Türkiye'den kesintiye yapıyoruz!" diye tweet attı.

ABD ile yaşanan yaptırım gerginliği

ABD Hazine Bakanlığı bu ay başında İzmir'de ev hapsinde tutulan Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı almıştı. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını dondurulması" için talimat verdiğini açıklamıştı.

ABD ayrıca geçen Mart ayında Türkiye dâhil ticaret ortaklarının tepkisini çeken bir karar alarak birçok ülkeden yapılacak çelik ithalatına yüzde 25, alümüniyum ithalatına ise yüzde 10 ek vergi uygulamaya başlamıştı. Türkiye de ABD'ye misilleme yaparak Trump yönetiminin Mart ayındaki kararının getirdiği ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulama yoluna gitmişti. Türk hükümeti 21 Haziran'daki bu hamlesiyle 22 Amerikan ürününe ek vergi getirmişti.

Trump 10 Ağustos'ta verdiği talimatla ise Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında ek vergileri yüzde 25'ten 50'ye, alüminyum ithalatında yüzde 10'dan 20'ye çıkarmıştı. Söz konusu ek vergiler, 13 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti. Türkiye de Trump'ın bu hamlesi üzerine 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek vergileri iki katına çıkarmıştı.

Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili aldığı ek vergi kararlarının Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe